Nowe produkty Apple jeszcze w maju: szykujcie się na tanie AirPodsy i małego MBP

Ale mnie zdecydowanie bardziej intryguje druga z wiosennych premier, czyli nowy, mały, Macbook Pro. To urządzenie którego wypatruję od minionej jesieni — liczę że na wzór ostatniego Macbooka Air, ten również doczeka się nowego mechanizmu klawiatury — nożycowego, który przestanie płatać figle i zacinać się w najmniej oczekiwanym momencie. Do tego sporo plotkowało się na temat tego, że wzorem Macbooka Pro 16″ — uda się zachować wielkość obudowy, ale przez zmniejszenie ramek, sam komputer będzie liczył 14″. Poza zmianami widocznymi na pierwszy rzut oka, komputer miałby też doczekać się najnowszych procesorów od Intela, a także lepszych mikrofonów.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020