MacBook Pro 13 po 6 latach wciąż działa i cały czas z niego korzystam

Najsłabszym elementem w moim rMBP 13 jest w tej chwili bateria i powoli przymierzam się do jej wymiany. Szczególnie, że jakiś czas temu system jasno dał mi do zrozumienia, że to już czas wyświetlając monit o tym, że ogniwo wymaga serwisu. Nie wiem na ile na kondycję baterii miał wpływ sposób użytkowania (częsta praca na kablu), a na ile jej zwykła żywotność – ale nie ma dramatu. W porównaniu z moim wcześniejszym MacBookiem Air, rMBP 13 nigdy nie był królem czasu pracy na baterii, ale teraz spadł on do maksymalnie dwóch godzin (może 2:15 podczas oglądania filmu z wysoką jasnością ekranu). To jednak element, który można wymienić i dać komputerowi drugie życie, więc trudno traktować to jako znaczący minus. Szczególnie, że bateria przez te 6 lat nie padła całkowicie i wciąż pozwala na pracę z dala od ładowarki. Niezbyt długą, ale jednak.

Czy warto było szaleć tak?

Miałem do tej pory 6 laptopów. rMBP 13 był moim ostatnim zakupem, aktualnie najwięcej czasu spędzam przy gamingowym ASUS-ie, który służy mi jako maszyna do montażu filmów na AntywebTV. I mogę bez cienia wątpliwości napisać, że obok MacBooka Air (którego wymieniłem na model Pro ze względu na zbyt małą moc) to najlepszy laptop, jakiego posiadałem. Może podczas zakupu nie kosztował majątku, ale był znacząco droższy od popularnych ultrabooków z Windowsem 10. Najważniejsze jest jednak to, że byłem z niego tak zadowolony, że nie żałuję ani jednej wydanej złotówki. Przez wiele lat pracował na najwyższych obrotach i w ogóle go nie oszczędzałem. I gdyby sytuacja z wyjazdami tak drastycznie się nie zmieniła, a ja dalej pracował na programach Apple, zaopatrzyłbym się w nowszy model. Oczywiście z nadzieją, że będzie tak samo bezawaryjny i wystarczy na kolejne 6 lat.