Jednak najważniejsze tu jest to, że twórcy serwisu szczególną uwagę przyłożyli do transparentnego systemu moderacji, czyli coś na co głównie narzekają użytkownicy Wykop.pl. Moderatorzy nie mogę ingerować w treść wpisów, a posty które są moderowane są odpowiednio oznaczane i ich autorzy mają wgląd w to, co jest w nich ewentualnie do poprawienia.