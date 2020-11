Samsunga N210 kupiłem bodajże w 2010 roku, domyślnie zainstalowany był na nim Windows 7 Starter, który załapał się na darmową aktualizację do Windows 10. Jednak korzystanie z tego systemu na takim sprzęcie dalekie jest od oczekiwań, mimo wymiany dysku na SSD. Służył mi więc jako poligon testowy do instalacji różnego rodzaju dystrybucji Linuksa czy instalacji Chrome OS.

W miniony weekend na tepet postanowiłem wziąć jedną z najlżejszych dystrybucji Linuksa, a mianowicie Lubuntu, która jak sama nazwa wskazuje opiera się na popularnej dystrybucji Ubuntu, ale w lżejszej wersji. Geneza powstania tej dystrybucji opierała się przede wszystkim na zapewnieniu jej użytkownikom komfortowego korzystania z systemu nawet na dziesięcioletnich sprzętach.

Przez długi czas był tak właśnie „reklamowany” w sieci. Zmieniło się to jednak nieco w 2018 roku, kiedy to twórcy tej dystrybucji postanowili zerwać z tą łatką i zaoferować nowocześniejszy system już bez tej dbałości o kompatybilność ze starszymi urządzeniami (żródło: blog Lubuntu).

These statistics brought much internal debate within the Lubuntu team, but we decided that going forward, we need to adapt for the current state of the market. Therefore, our main focus is shifting from providing a distribution for old hardware to a functional yet modular distribution focused on getting out of the way and letting users use their computer. This means that Lubuntu will stay light, and for users with old systems, should still be usable. But we will no longer provide minimum system requirements and we will no longer primarily focus on older hardware.