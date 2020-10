LTE szybciej będzie na Księżycu, niż w we wsi pod Warszawą

Ostatnio temat infrastruktury telekomunikacyjnej jest jednym z najgorętszych i najczęściej poruszanych w mediach. Wszystko (oczywiście) za sprawą 5G, które rozpala serca, umysły, a w szczególnych przypadkach – także maszty telekomunikacyjne. Jednym z kluczowych aspektów jest oczywiście kwestia tego, że popularność 5G mocno ograniczona jest przez jego dostępność. Dziś z sieci nowej generacji mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy dużych miejsc i to też nie wszyscy oraz nie wszędzie. Ba, jeżeli chodzi o nasz kraj, wciąż jest na nim wiele białych plam jeżeli chodzi o pokrycie sygnałem poprzedniej generacji, czyli LTE. Wystarczy oddalić się około 40 km od Warszawy i pojeździć po okolicznych wsiach by stracić sygnał i przesyłać dane komórkowe przez 3G. I z racji na to, że wyposażanie masztów w odpowiednią infrastrukturę/stawianie nowych to decyzja biznesowa, nie sądzę, by w najbliższym czasie się zmieniło. Ba, myślę, że prędzej doczekamy się, by LTE zawitało na… Księżycu. I to nie są żarty.

Żeby było zabawniej, sprawa z internetem LTE na Księżycu nie jest nowa. Dwa lata temu o intencjach Nokii pisał Kuba. Intencją programu jest zapewnienie łączności w czasie rzeczywistym pomiędzy księżycem a ziemią, a także – pomiędzy pojazdami poruszającymi się po powierzchni naszego satelity. Jak wynika z wypowiedzi osób pracujących przy programie, jego celem jest dodanie kolejnej cegiełki do kolonizacji naszego naturalnego satelity.

