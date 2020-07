Lotto Online – jak legalnie grać przez sieć?

Lotto Online zostało udostępnione na początku grudnia 2018 roku wraz z uruchomieniem pierwszego legalnego kasyna w sieci Total Casino.

Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego tak zaanonsował wtedy ten debiut:

Ten wielki krok w kierunku spełniania potrzeb klientów oznacza digitalizację oraz wdrożenie innowacyjnych i nowoczesnych narzędzi sprzedaży produktów online, a także zwiększenie przychodów Totalizatora Sportowego, a co za tym idzie, także większe środki przekazywane na rozwój sportu i kultury. Pamiętajmy, że jest to początek bardzo ważnego procesu dalszego rozwoju naszych usług. Realizując go, będziemy się uważnie wsłuchiwać w opinie naszych graczy.