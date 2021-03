Wielu użytkowników smartfonów Samsunga deklaruje, że teraz wybiorą sprzęt konkurencji

Lojalność użytkowników na pstrym koniu jeździ, ale czy naprawdę jest się czemu dziwić? Konkurencja na rynku jest ogromna, właściwie na każdej półce cenowej można znaleźć zestaw fantastycznych urządzeń — i to nie tylko od jednego producenta. A co z lojalnością? Cóż — według najnowszego badania przeprowadzonego przez SellCell, Samsung nie ma wcale powodów do radości. Ta spada z każdym rokiem.