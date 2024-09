Nie wiesz jaki Linux zainstalować? Sprawdź go online bez instalacji

Trafiłem dziś na ciekawą stronę, która powinna przydać się tym z Was, którzy zastanawiają się nad instalacją na swoim komputerze jednej z dystrybucji Linuksa, a nie mogą się zdecydować, którą z nich wybrać.

O mnogości przeróżnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux, niech świadczy tylko ich lista na najbardziej popularnym ich agregatorze DistroWatch.com. W serwisie tym możemy o każdej z nich przeczytać podstawowe informacje, w tym o ostatnich aktualizacjach czy wymaganiach sprzętowych, a także je podejrzeć, ale tylko na zrzutach ekranu.

Zrzuty jednak nie oddają tego tak bardzo, jak sprawdzenie ich w działaniu, a do tego musieliśmy do tej pory decydować się na instalację wybranych pozycji jako LiveUSB na kluczach USB i w ten sposób je fizycznie przetestować. Problem mały, jeśli jesteśmy już zdecydowani na jedną dystrybucję, gorzej jak chcemy ich sprawdzić kilka.

Alma Linux Edubuntu Manjaro Solus Alpine Linux elementary OS MX Linux SparkyLinux Antix Linux EndeavourOS Nitrux SpiralLinux Archcraft Endless OS NixOS Tails Arch Linux Fedora Linux OpenIndiana Tiny Core Linux Arco Linux FreeBSD openSUSE Trisquel Linux Artix Linux Garuda Linux PeppermintOS Ubuntu Big Linux Gentoo Linux Pop!_OS Ubuntu Budgie blendOS Haiku Porteus Linux Ubuntu Cinnamon Bodhi Linux HoloISO PrimTux Ubuntu Kylin BunsenLabs Linux KDE Neon Puppy Linux Ubuntu MATE CachyOS KolibriOS PureOS Ubuntu Studio CentOS Stream Kubuntu RebornOS Ubuntu Unity Chimera Linux Linux Lite Rocky Linux Vanilla OS Debian Linux Mint Siduction Linux Void Linux Deepin Linux Linux Mint Debian Edition Slackware Linux Xubuntu Devuan Linux Lubuntu Slax Zorin OS DragonFlyBSD Mageia SliTaz

Teraz, z pomocą przychodzi serwis DistroSea, który umożliwia uruchomienie wybranej dystrybucji w oknie przeglądarki. Do wyboru mamy aż 71 pozycji, co więcej te, które oferują instalacje różnych graficznych środowisk, jak Gnome, KDE czy proste Xfce, można sprawdzić je w działaniu w osobnych instancjach.

Po uruchomieniu wybranej dystrybucji, uzyskamy dostęp w swojej w przeglądarce do podstawowej wersji systemu, z domyślnie zainstalowanymi aplikacjami czy ustawieniami. Każdy program możemy uruchomić, a po wcześniejszym zalogowaniu w serwisie DistroSea, uzyskamy też dostęp do internetu. To może się przydać osobom, które zechcą sprawdzić, jak zachowuje się zainstalowana w danej dystrybucji przeglądarka internetowa.

Co jeszcze istotne, dostęp do wybranych pozycji jest kolejkowany, więc czasem trzeba się uzbroić w cierpliwość, by uruchomić wybraną dystrybucję w swojej przeglądarce.

Źródło: Wykop.pl