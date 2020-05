Lidl pozwoli zarezerwować produkty – zbliża się koniec walk o zakupy po otwarciu sklepów?

Markę Lidl polscy klienci pokochali wiele lat temu. Sieć sklepów stale się rozrasta, a ich asortyment zmienia się wraz z potrzebami klientów. Co rusz wprowadzane są do stałej sprzedaży produkty o które upominają się stali bywalcy sklepów. A do tego cykliczne tygodnie tematyczne i specjalne oferty które ludzie potrafią sobie, dosłownie, wyrywać z rąk. Od jakiegoś czasu część produktów z Lidla można zamawiać online — a zmiany w regulaminie ich usługi „Moje Konto Lidl” zdradzają nadchodzącą nowość: rezerwację produktów w wybranych sklepach. W rozesłanym komunikacie czytamy:

Informujemy, że ze skutkiem od dnia 24/5/2020 wejdzie w życie zmieniony regulamin usługi „Moje Konto Lidl”.

Nowy regulamin znajdziesz na https://www.lidl-sklep.pl/regulamin-moje-konto-lidl.

Dotychczasowy regulamin znajdziesz na https://www.lidl-sklep.pl/regulamin-moje-konto-lidl

Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia funkcjonalności „Mojego Konta Lidl” na nową usługę – serwis internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl w Polsce, który zostanie uruchomiony pod adresem rezerwuj.lidl.pl.

Póki co — brzmi to dość tajemniczo. Wskazana w komunikacie strona rezerwuj.lidl.pl wciąż jest nieaktywna, więc można jedynie podejrzewać, że chodzi o rezerwację produktów specjalnych. Ostrzałek do noża, odzieży, dodatków czy rozmaitych akcesoriów, które pojawiają się w sklepach raz na jakiś czas — a nie artykułów spożywczych dostępnych w ofercie sklepu cały czas. Na tę chwilę nie znamy jednak żadnych szczegółów, ale jako że zmiany wchodzą w życie właściwie za dwa tygodnie, to prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku dni jest poznanie szczegółów. Miejmy nadzieję, że zmiany te pozwolą uniknąć sytuacji jak te znane z viralowych filmików, w których klienci walczą o towar, a skończy się co najwyżej na odświeżaniu strony i niewyrabiających serwerach ;-).