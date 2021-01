To co powinno też cieszyć to fakt, że przybywa również punktów ładowania samochodów elektrycznych, choć patrząc na wykres widać, że idzie to wolniej niż sprzedaż samych pojazdów. W ciągu roku liczba stacji ładowania wzrosła o około 300, a w sumie w całej Polsce jest obecnie 2641 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Większość z nich to wolniejsze stacje AC o mocy maksymalnie 22 kW, ale przybywa też szybkich ładowarek DC, choć w przeważającej większości oferują one moc tylko 50 kW. Najwięcej stacji ładowania mamy w Warszawie – 160, na kolejnych miejscach są Katowice, Kraków i Gdańsk, które mieszczą się w zakresie od 60 do 80 stacji. Nieźle jest też we Wrocławiu oraz Poznaniu, ale w mniejszych miastach naładować elektryka jest znacznie trudniej.

Liderem elektryfikacji jest… Skoda

Ciekawe dane publikuje również Samar, wynika z nich, że najpopularniejszym nowym autem elektrycznym w Polsce w 2020 roku była Skoda Citigo-iV, która znalazła 516 nabywców. Na kolejnych miejscach mamy Nissana Leaf (491 szt.), Renault Zoe (355 szt.) oraz co jeszcze ciekawsze, Mazdę MX-30 z 222 sprzedanymi samochodami. To o tyle ciekawe, że Mazda oferuje stosunkowo mały zasięg, ale importer całkiem nieźle ją wycenił i stąd spore zainteresowanie. Na dalszych miejscach są Kia Niro (210 szt.), Hyundai Kona (206 szt.), BMW i3 (201 szt.), Mercedes EQC (191 szt.), Volkswagen ID.3 (189 szt.) oraz Opel Corsa-e (158 szt.).