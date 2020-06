LG Gram 2020. Nowe ultrabooki już dostępne w Polsce

Tegoroczna odsłona LG gram to trzy ultrabooki o trzech wielkościach ekranu: 14, 15,6 i 17 cali. Każdy z nich wyposażony został w najnowsze procesory, szybkie dyski, wydajną baterię, a przy tym wszystkie są bardzo lekkie. 14-calowy waży zaledwie 999 gramów, a 17-calowy LG Gram to zaledwie 1350 gramów. Komputery wyposażono w procesory Intel Core i5 (14 i 15,6-cali) i i7 (17-cali) 10. generacji w połączeniu z kartą graficzną Intel Iris Plus. Do tego dysk NVMe o pojemności 256 GB (14 i 15,6-cali) lub 512 GB (17-cali), i pamięć RAM 8 GB. Bateria w wersjach 17 i 15,6-calowej to 80 Wh, a w 14-calowym zdecydowano się na umieszczenie baterii o pojemności 72 Wh.

Całość zamknięta jest w wytrzymałej obudowie wykonanej ze stopu magnezowo-karbonowego. Ultrabooki spełniają normy militarne armii USA MIL-STD 810G, będąc odpornymi na przypadkowe upuszczenia, nacisk, wibracje, wahania temperatury, kurz i mgłę solną np. bryzę morską.

LG gram 2020. Nowe laptopy już są dostępne w Polsce. Na kupujących czekają ciekawe prezenty

Nowe ultrabooki z tegorocznej serii LG gram są już dostępne do kupienia ultrabooki LG gram są już dostępne w polskich sklepach. Kupicie je między innymi w RTV EURO AGD, Morele, x-kom, Media Markt, czy LG Brand Store Warszawa Klif oraz na LG.COM. W zależności od modelu, ceny komputerów zaczynają się od: LG Gram 14 (14Z90N) 5199 zł, LG Gram 15 (15Z90N) 5699 zł, LG Gram 17 (14Z90N) 7299 zł. Z okazji premiery LG przygotowało ciekawą ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup nowego komputera. Podczas trwania promocji można otrzymać jeden z prezentów – ultrapanoramiczny monitor LG UltraWide 29WL500-B lub smartfon z czterema aparatami LG K51S. Dodatkowo, do zdobycia jest certyfikat uprawniający do bezpłatnej wymiany baterii w ciągu trzech lat od daty zakupu. Pełna informacja o promocji dostępna jest na stronie: GRAMstart2020.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że polskim ambasadorem nowych laptopów LG gram został Rafał Sonik – wielokrotny Mistrz rajdów terenowych, zwycięzca rajdu Dakar oraz dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Świata FIM

Źródło: informacje prasowe