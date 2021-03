Lenovo V55t – taki mały, a tak dużo może

I wracając jeszcze na chwilę do dysku SSD, model zamontowany w tym komputerze osiąga bardzo dobre wyniki wydajności, odczyt na poziomie 1800 MB/s oraz zapis 1000 MB/s to jak na tą pojemność wartości więcej niż dobre. To miłe, że producent nie oszczędza na komponentach i korzysta z rozwiązań z górnej półki. Dzięki temu praca na takim komputerze jest znacznie przyjemniejsza.

Lenovo V55t + ThinkVision P27h-20 – tandem idealny

Kupując komputer stacjonarny pokroju Lenovo V55t, dostajemy praktycznie wszystko co do niego jest potrzebne, czyli w zestawie również myszkę i klawiaturę. Jedyny brakujący element to monitor, ale w tym wypadku Lenovo również ma kilka ciekawych propozycji. Jedną z lepszych jest monitor ThinkVision P27h-20 o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Przy takim rozmiarze i rozdzielczości zapewnia dużą przestrzeń roboczą, o której można tylko pomarzyć w przypadku komputerów przenośnych.

ThinkVision P27h-20 ma też kilka innych zalet, po pierwsze wykorzystuje matrycę IPS o świetnym odwzorowaniu kolorów, posiada praktycznie bezramkowy design, który pięknie prezentuje się na każdym biurku i ma pełny zestaw potrzebnych portów. Poza tak oczywistymi, jak HDMI czy DisplayPort, mamy tutaj też port USB typu C, który też może służyć do przesyłania obrazu, wyjście audio oraz hub z czterema portami USB 3.1 typu A. Poza tym podstawa pozwala na obrót monitora, jego pochylenie oraz regulację wysokości w zakresie 13,5 cm, a w razie potrzeby można go też zamontować na ścianie przy pomocy kompatybilnego uchwytu w standardzie VESA 100. Możliwości jest więc całkiem sporo, tak samo, jak w przypadku samego komputera.

Lenovo V55t – podsumowanie

Podsumowując, Lenovo V55t okazuje się zaskakująco dobrym komputerem z wieloma zaletami takimi, jak chociażby wysoka wydajność, niewielka, estetyczna obudowa oraz trzyletnia gwarancja producenta. Dodatkowo daje też spore możliwości rozbudowy, która jest bajecznie prosta dzięki sprytnie przemyślanym rozwiązaniom. Jeśli miałbym dzisiaj kupować komputer do domu, to bez wątpienia rozważyłbym wybór gotowego zestawu, bo w pewnym wieku zależy nam tylko na tym, aby sprzęt był przede wszystkim niezawodny. To jest jeszcze bardziej istotne w firmach, więc nie powinno nikogo dziwić, że V55t jest popularnym wyborem właśnie wśród przedsiębiorców. Jeśli zauważyliście, że wasz domowy komputer już nie domaga, a końca pracy zdalnej nadal nie widać, to warto zastanowić się nad zmianą i wyborem tego właśnie sprzętu.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lenovo.