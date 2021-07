Lenovo ThinkPad X1 Nano lżejszy i mocniejszy niż myślisz

Według Lenovo ThinkPad X1 Nano to najlżejszy ThinkPad w historii, ale to wcale nie oznacza, że udało się to osiągnąć kosztem tego z czego ta seria słynie, czyli niezawodności oraz wytrzymałości. Waga poniżej 1 kg przy ekranie o przekątnej 13 cali to nie lada wyczyn, ale to tylko wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o możliwości tego sprzętu.

Lenovo ThinkPad X1 Nano z Intel Core 11. generacji i łącznością 5G

Ewolucja procesorów jaka dokonała się w ostatnim czasie za sprawą coraz bardziej zaawansowanych procesów litografii sprawia, że dzisiaj nawet w bardzo małych i lekkich notebookach można zmieścić bardzo wydajne układy. ThinkPad X1 Nano wyposażony został w procesor Intel Core i7 11. generacji, który jest zgodny ze standardem Intel Evo gwarantującym wydajność, szybką reakcję, długą żywotność baterii oraz najlepszą jakość obrazu dzięki karcie graficznej Intel® Iris® Xe. I to czuć już od pierwszych minut pracy z tym komputerem, tym bardziej, że sam procesor jest doskonale uzupełniany w najwyższej konfiguracji przez 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności do 1 TB. W rezultacie otrzymujemy bardzo responsywną maszynę, która poradzi sobie nawet z bardzo zaawansowanymi zadaniami.

Nie bez znaczenia jest przy tym zastosowany w tym modelu wyświetlacz. To ekran o proporcjach 16:10 i nietypowej rozdzielczości 2160×1350 pikseli, która na powierzchni o przekątnej 13 cali daje do dyspozycji użytkownika bardzo duży obszar roboczy. Te kilkadziesiąt dodatkowych pikseli w pionie oraz poziomie może mieć ogromne znaczenie, szczególnie jeśli pracujecie z dużymi zbiorami danych. Docenić należy też wysoką jasność, nawet 450 nitów oraz pełne pokrycie palety barw sRGB. Jeśli natomiast lubicie czasami się rozerwać, to zapewne docenicie też wsparcie dla standardu DolbyVision gwarantującego najwyższą jakość obrazu w filmach. A skoro już o tych filmach wspomniałem, to nie można zapomnieć też o głośnikach zgodnych ze standardem Dolby Atmos. Nie są duże, ale jest ich aż cztery: dwa wysokotonowe skierowane do góry oraz dwa niskotonowe skierowane w dół. Dzięki takiej konfiguracji ThinkPad X1 Nano zapewnia bardzo realistyczne wrażenia dźwiękowe. Doskonale sprawdzi się też w pracy bo posiada aż 4 dookólne mikrofony dalekiego zasięgu, za które podziękują wam przede wszystkim wasi rozmówcy.

W czasach pracy zdalnej ogromne znaczenie ma też kwestia łączności bezprzewodowej. Pod tym względem notebook Lenovo też nie ma się czego wstydzić. W standardzie mamy obsługę łączności w najnowszych standardzie WiFi 6 (802.11ax), zapewniającym najwyższe transfery, a do dyspozycji jest też moduł Bluetooth 5.0. Opcjonalnie ThinkPad X1 Nano może zostać również wyposażony w modem 4G/5G, który zapewni wam łączność z internetem w niemal każdym miejscu na Ziemi, a w bardziej zurbanizowanych obszarach, z najszybszą możliwą prędkością. To zaleta nie do przecenienia, bo w przypadku 5G praktycznie nie widać różnicy w stosunku do połączenia WiFi.

Lenovo ThinkPad X1 Nano to nie tylko wydajność, ale też wytrzymałość

Widzisz logo ThinkPad to myślisz wytrzymałość. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu, który przeszedł rygorystyczne testy zapewniające mu zgodność z wojskową normą MIL-STD-810H stworzoną przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że nie straszne mu zalanie notebooka, arktyczne mrozy czy pustynne piaski. ThinkPad X1 Nano potrafi znieść praktycznie wszystko, a przy tym jest na tyle mały i lekki, że zmieści się wręcz do kieszeni kurtki.

Wytrzymałość objawia się też w inny sposób. Mianowicie nie zawsze mamy dostęp do gniazdka z prądem, więc pomimo niewielkich rozmiarów i dużej wydajności, notebook powinien zapewnić też długi czas pracy na baterii. W tym maluchu znajdziemy ogniwo o pojemności 50 Wh, które z powodzeniem wystarcza na cały dzień (13 godzin pracy), a w razie potrzeby dzięki technologii Rapid Charge baterię można bardzo szybko doładować. Od 0 do 80% trwa to około godziny. Co więcej urządzenie ładujemy przy pomocy portu USB typu C z mocą maksymalną 65 W, więc na dobrą sprawę możemy nawet użyć szybkiej ładowarki do smartfona. To spora zaleta tego modelu.

Wiemy już, że obudowa ThinkPada jest wytrzymała i spełnia rygorystyczne wymogi, ale na tym jej zalety się nie kończą. Przede wszystkim wykonana jest z bardzo miłego w dotyku materiału o fakturze, która nie zbiera odcisków palców. Dzięki temu z notebooka bardzo przyjemnie się korzysta, niezależnie od tego czy siedzimy przy biurku czy trzymamy go na kolanach. ThinkPad X1 Nano dzięki swojej wadze w okolicach 1 kg jest bardzo przyjazny w użyciu w każdych warunkach.

Lenovo ThinkPad X1 Nano to bezpieczeństwo i troska o środowisko

Jak przystało na komputer stosowany w środowiskach biznesowych Lenovo ThinkPad X1 Nano musi zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa korporacyjnego. I robi to dzięki połączeniu kilku różnych rozwiązań, na czele z technologią ThinkShield i modułem dTPM (Trusted Platform Module), który zapewnia sprzętowe szyfrowanie wszystkich danych. Dzięki sztucznej inteligencji i biometrii dostęp do komputera może uzyskać tylko jego właściciel. ThinkPad X1 Nano wyposażony jest w bardzo dokładny czytnik linii papilarnych – Match-on-Chip zgodny z technologią Windows Hello, podobnie jak kamera na podczerwień, która umożliwia bezdotykowe logowanie do systemu. Co więcej komputer wykryje gdy odejdziemy sprzed ekranu i automatycznie go zablokuje, aby nikt niepowołany nie uzyskał do niego dostępu, nawet jak nie ma nas przez kilka minut. Te wszystkie rozwiązania sprawiają też, że czas wybudzenia i logowania do systemu jest rekordowo krótki.

Inny aspekt bezpieczeństwa firmowego to niezawodność. Lenovo bardzo wierzy w swoje rozwiązania, dlatego z ThinkPadem X1 Nano w standardzie dostępna jest gwarancja Premier Support w ramach której zapewniane jest 3-letnie wsparcie techniczne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Całym procesem ewentualnej reklamacji zarządza jeden punkt kontaktowy, który zdiagnozuje usterkę i w razie potrzeby wyśle technika do siedziby naszej firmy, aby naprawił komputer w najkrótszym możliwym terminie. Dzięki temu żaden wypadek losowy nie wyłączy nas z pracy na dłużej.

Wreszcie warto też w dzisiejszych czasach zwrócić uwagę na ekologię. Lenovo jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferuje przedsiębiorstwom możliwość kompensacji wpływu działalności na środowisko poprzez wykorzystanie usług CO2 Offset. Klienci mogą zakupić sprzęt wyposażony w funkcję kompensacji emisji dwutlenku węgla przez cały cykl eksploatacji. Jednym z takich produktów jest właśnie ThinkPad X1 Nano. Co więcej firma planuje stworzyć warunki do recyklingu i powtórnego wykorzystania 360 000 ton produktów wycofanych z eksploatacji, a 76% części komputerowych zwróconych do centrum obsługi będzie naprawianych w celu wykorzystania w przyszłości. To odpowiedzialna postawa godna pochwały.

W skrócie Lenovo ThinkPad X1 Nano to komputer, na którym z pewnością się nie zawiedziecie, zarówno w kwestii wydajności, wytrzymałości jak i funkcjonalności. Trudno o lepszą propozycję w tym segmencie rynku.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lenovo.