Na Facebooku będzie znowu jak za starych (dobrych?) czasów

Nie sądziłem, że kiedykolwiek użyję tego sformułowania, ale myślę, że "młodsze pokolenie" ma szanse nie pamiętać o funkcji, o której mówię. Otóż ponad 10 lat temu, kiedy Facebook dopiero wchodził do Polski, a my wszyscy używaliśmy smartfonów takich jak LG P500, nie wszystko podlegało bezdusznym algorytmom. W tamtych czasach, kiedy znajomych na tym portalu mieliśmy relatywnie niewielu i większość z nas była nieświadoma tego, jak gigantyczną korporacją opartą na braku poszanowania dla naszej prywatności Facebook się kiedyś stanie, mieliśmy inny sposób na przeglądanie tego medium. Po prostu wchodziło się wtedy na portal, patrzyło, co wrzucili znajomi i kiedy dochodziło się do postó, któe się już widziało, po prostu zamykało się aplikację. Potem jednak Facebook odkrył sposób na to, jak dłużej utrzymać uwagę ludzi i z czasem posty serwowane prze algorytm, niekoniecznie pochodzące od naszych znajomych, zajęły miejsce osi czasu.

Teraz jednak ta funkcja powraca. Znów będzie przydatna?

Jeżeli wierzyć słowom samego Marka Zuckerberga, nowa funkcja jest już testowana i niedługo pojawi się na telefonach i tabletach. Chodzi oczywiście o możliwość chronologicznego śledzenia feedu i postów naszych znajomych. Podobno była to jedna z najczęściej zgłaszanych do implementacji funkcji przez użytkowników. Ba, sam wielokrotnie łapałem się na tym, że chciałbym, aby wróciła.

Teraz, już niedługo, będziemy mieli możliwość doświadczyć takiego Facebooka, jaki był na początku. Z mniejszą liczbą algorytmów, a większą - postów które ewentualnie faktycznie mogą nas obchodzić. Czy więc będzie to spełnienie marzeń? I tak i nie. Pamiętajmy, że dziś znajomych na Facebooku nie mamy 50, a raczej 500. Każdy z nich postuje rzeczy, które mogą nas bardziej bądź mniej obchodzić. Paradoksalnie, obecność algorytmu, który w takich sytuacjach może wybrać to, co chcemy zobaczyć i co jest ważne może okazać się... bardzo przydatna.

Co sądzicie o takiej zmianie na Facebooku?

