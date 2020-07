Powieś sobie Lego na ścianie. Oto nowe zestawy Lego Art

Lego Art: nowa seria klocków przeznaczonych do bycia ozdobą domu

Lego Art to nowe zestawy które pozwolą ułożyć „klockowe” obrazy na ścianę. W ich skład wchodzić będzie specjalna ramka-podkładka w którą wpinać będziemy kolejne elementy — a ze względu na charakterystyczny kształt klocków, będą one przypominały… ich rozpikselowane warianty. Przypominają mi one 8- i 16-bitowe obrazy z niewielką paletą kolorów. W pierwszej kolejności do sprzedaży trafią cztery pakiety: Marylin Monroe Andy’ego Warhola, The Beatles, Iron Man oraz The Sith — ten ostatni, oczywiście, z postaciami z gwiezdnych wojen. Pojedynczy zestaw pozwoli na zbudowanie kwadratowej grafiki, a kiedy kupimy więcej pakietów — można je będzie łączyć i stworzyć dużo bardziej widowiskową grafikę.