League of Legends w Europie z nowym sponsorem rozgrywek

League of Legends to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier e-sportowych na świecie. To także najbardziej profesjonalne rozgrywki, turnieje i ogromna społeczność fanów. Zeszłoroczne mistrzostwa League of Legends World Championship przyciągnęło przed ekrany niemal 74 mln widzów, z czego - jak podaje organizator - średnia minutowa widownia wynosiła ponad 30 milionów. Nie dziwi więc fakt, że tytuł przyciąga różne firmy i instytucje. Pod hasłem "Level up your dreams" Grupa Santander chce zbudować nową społeczność, która pomoże młodym pokoleniom osiągać sukcesy.

Zawarte wczoraj partnerstwo między League of Legends European Championship i Liga Latinoamérica z Grupą Santander skupiać się będzie przede wszystkim na mediach cyfrowych. Dzięki tej umowie bank będzie również sponsorem Mistrzostw Brazylii League of Legend (CBLOL).

Grupa Santander głównym sponsorem rozgrywek League of Legends w Europie i Ameryce Łacińskiej

Grupa Santander będzie angażowała się w różne aktywności promujące markę i zwiększające świadomość w społecznościach League of Legends podczas wydarzeń e-sportowych, w tym m.in. poprzez pozycjonowanie logo, treści specjalne, obecność reklamową w przerwach transmisji, banery czy np. bilety VIP na finały.

Z radością ogłaszamy nową współpracę z bardzo wyjątkowym partnerem, z którym łączą nas nasze atrybuty innowacyjności, różnorodności i cyfryzacji. Wierzymy, że wejście w świat eSportu przyniesie Santanderowi nowe możliwości zaangażowania się w życie młodych pokoleń "cyfrowych ekspertów" i pomoże im w osiąganiu sukcesów.

- mówi Juan Manuel Cendoya, Globalny Dyrektor ds. Komunikacji, Marketingu korporacyjnego i Badań w Grupie Santander

Z przyjemnością współpracujemy z globalną instytucją bankową zaangażowaną w innowacje, transformację cyfrową i dostarczanie najlepszych możliwych usług dla młodszych pokoleń

- podsumowuje Maximilian Schmidt, szef e-sportu League of Legends w regionie EMEA

Źródło: informacje prasowe