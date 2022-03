Kupiłem w App Store aplikację Later - warto było

Raczej stronię od kupowania aplikacji, kiedy dostępnych jest wiele równorzędnych pozycji w sieci za darmo. Nie widzę więc potrzeby, by zbytnio inwestować w płatne programy czy gry. Do tej pory (ponad rok z mac OS) kupiłem tylko dwie (jeśli chodzi o gry to trzy, kilka lat z iOS) - BuhoCleaner rok temu i teraz Later.

BuhoCleaner służy mi do czyszczenia raz na kwartał laptopa z niepotrzebnych plików, z dużych plików, duplikatów czy pełnego usuwania aplikacji - sprawdza się znakomicie, i co ważne cały czas jest aktualizowany.

Jeśli chodzi o gry, to kupiłem ich raptem trzy. Z wyścigówek, które bardzo lubię była to najlepsza pozycja w tym temacie GRID Autosport, z menadżerów piłkarskich FM21 Mobile - odpuściłem, gdy po odinstalowaniu i przejściu później na nowy telefon musiałem ponownie wydać tyle samo za nową wersję FM22 Mobile. W końcu ostatnio skusiłem się na Deluxe Ski Jump 2 - wprawdzie jest darmowa, ale nostalgia i miłe wspomnienia z tą pozycją spowodowały, że wsparłem twórcę tej gry w zamian za brak reklam. Poza tym od roku korzystam z Apple Arcade w ramach pakietu Apple One.

Wracając do mac OS, mój najnowszy zakup to aplikacja Later - bardzo małe, acz niezwykle przydatne narzędzie do chowania wszystkich uruchomionych aplikacji w systemie w kilku konfiguracjach. Każdy, kto pracuje na wielu uruchomionych programach, do tego przeglądarka, komunikatory, poczta e-mail, no i co za tym idzie mnogość powiadomień - doceni tę aplikację. A już na pewno, jeśli pracuje zdalnie i często uczestniczy w spotkaniach online na wideo chatach z udostępnianiem ekranu.

Aplikacja Later w podstawowej konfiguracji chowa wszystkie otwarte okna, możemy z tej opcji skorzystać, gdy chcemy popracować na innym zestawie aplikacji lub podczas uruchomienia wideo czatu z udostępnieniem okna innej aplikacji, bez konieczności zamykania czy minimalizowania innych otwartych programów.

Wiem, że można w tym samym celu skorzystać z uruchomienia drugiego biurka, jednak osobiście nigdy nie przekonałem się do takiego systemu pracy. Przeważnie kończyło się to tak jak z pulpitem, przez jakiś czas dbam o porządek na nim, ale z czasem znowu zapełnia się pobieranymi z sieci plikami, zdjęciami czy zrzutami ekranu. Podobnie bym miał z kilkoma przestrzeniami roboczymi. Testowałem ten system kilka razy, w rezultacie i tak, przenosiłem wszystko później do jednego biurka.

Nie korzystam również z trybów skupienia, często zapominam o ich wyłączeniu i umykają mi wtedy ważne powiadomienia. Tak więc Later przydatny jest mi w sytuacjach, kiedy chce jednym klikiem zamknąć wszystkie okna, by nie przeszkadzały podczas spotkania powiadomienia z nich. Są aplikacje, które każde z osobna trzeba wyłączać z menu aplikacji, samo kliknięcie w krzyżyk ich nie zamyka tylko minimalizuje. Later po zaznaczeniu opcji Quit apps instead of hiding jednym klikiem zamyka chowane aplikacje, a po spotkaniu jednym klikiem je wszystkie przywraca.

Można tu też wprowadzić pewnego rodzaju automatyzację tej czynności i w sytuacji, gdy chcemy w skupieniu poczytać jakiś artykuł czy obejrzeć film możemy zaznaczyć, by schowane aplikacje same automatycznie ponownie otworzyły się po 15 minutach, 30 minutach, godzinie lub pięciu godzinach.

Do już odłożonej grupy otwartych okien, można dokładać nowo uruchomione okna i później przywrócić je wszystkie na raz. Co już mniej istotne - aplikacja „trzyma” odłożone sesje schowanych aplikacji nawet po zamknięciu systemu, jednak akurat w tej kwestii doskonale radzi sobie wbudowane w mac OS narzędzie do uruchamiania tej samej sesji po ponownym włączeniu systemu. Z drugiej strony, opcja ta w Later może się przydać w sytuacji, gdy po ponownym włączeniu systemu, będziemy chcieli uruchomić inną sesję roboczą niż ta, z którą go zamykaliśmy.

Więcej o aplikacji Later przeczytacie na stronie domowej projektu i na Product Hunt, gdzie rozwiązanie to zdobyło już sporo pochlebnych opinii.