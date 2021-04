Laptop z dużym ekranem może być lekki i smukły – Huawei MateBook D 16

Całości dopełnia 16 GB szybkiej pamięci RAM pracującej w trybie dwukanałowym (istotne dla zintegrowanej karty graficznej) oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Taka konfiguracja wyceniona została na 3999 PLN.

I skoro już jestesmy przy technikaliach, to nie sposób nie wrócić jeszcze do wyświetlacza IPS z pełnym pokryciem przestrzeni barwowej sRGB, jasnością 300 nitów i matową powłoką, która doskonale radzi sobie z odbiciami. Jest też przyjazny dla oczu dzięki technologii redukcji emisji niebieskiego światła i migotania, co potwierdzone zostało certyfikatem instytutu TÜV Rheinland. W połączeniu z ramkami o grubości niespełna 5 mm, ekran robi duże wrażenie. Kompaktowa obudowa o niewielkiej grubości postawiła też spore wyzwaniem przed inżynierami odnośnie chłodzenia, sześć rdzeni to całkiem sporo nawet jak na komputer stacjonarny, ale ludzie z Huawei wykonali świetną robotę i nawet pod obciążeniem MateBook D 16 nie jest zbyt hałaśliwy. Na koniec warto też wspomnieć o ładowarce, kompaktowa konstrukcja, która równie dobrze mogłaby być w pudełku ze smartfonem jest w stanie dostarczyć nawet 65 W za pośrednictwem USB typu C. I pozwala na szybkie uzupełnienie energii w baterii, nie tylko notebooka ale również tabletu czy smartfona.

Huawei MateBook D 16 – uniwersalny jak żaden inny

I teraz wypadałoby się zastanowić, dla kogo jest ten laptop? Okazuje się, że jego zastosowania mogą być bardzo szerokie i powinien spełnić wymagania różnego typu użytkowników.

W czasach pandemii i zdalnej nauki odpowiedni sprzęt jest bardzo istotny. Lekcje zdalne, szczególnie dla mniejszych dzieci potrafią być uciążliwe, a jeśli do tego dojdą jeszcze problemy sprzętowe to trudno się dziwić gdy dziecko nie ma zwyczajnie ochoty na naukę. Z MateBookiem D 16 takich problemów nie będziecie mieli, bo wydajny procesor i szybka karta WiFi sprawiają, że wszystko działa tak jak powinno. MS Teams to obecnie główne narzędzie pracy nauczycieli i uczniów, a na tym komputerze spisuje się bez zarzutów, łącznie z innymi aplikacjami z jakich mogą korzystać młodzi ludzie.