Lądowania na Księżycu w takiej jakości jeszcze nie widzieliście

Czasami ciężko w to uwierzyć, że ludzie lądowali na Księżycu ponad 50 lat temu. Tym bardziej jeśli popatrzymy na ostatnie dokonania, gdzie większość prywatnych lądowników po prostu rozbiło się o powierzchnię Srebrnego Globy. Firefly Aerospace przełamało jednak złą passę i zgodnie z planem posadziło lądownik Blue Ghost na powierzchni. W dodatku już teraz dostarcza nam mnóstwo materiałów, nie tylko zdjęć ale również wysokiej jakości ujęć z samego lądowania. Wyglądają... kosmicznie!

Reklama

Zobacz jak Blue Ghost ląduje na Księżycu

W zasadzie nie muszę was chyba specjalnie zachęcać do obejrzenia tego filmu. Trwa niespełna trzy minuty i dokładnie pokazuje ostatnie metry podróży lądownika Blue Ghost, który spokojnie osiada na powierzchni Srebrnego Globu. Podczas transmisji na żywo mieliśmy tylko telemetrię, bo cała moc obliczeniowa była potrzebna do wyboru odpowiedniego miejsca lądowania. Wkrótce potem pojawiło się też niewyraźne zdjęcie, ale ten pojazd kosmiczny został wyposażony w szereg kamer wysokiej rozdzielczości, z których również zrobiono użytek. Zarejestrowały one całą sekwencję lądowania, a po tym jak udało się nawiązać połączenie z anteną o dużej przepustowości, nagrania trafiły na Ziemię. Firefly nie zwlekało z ich publikacją.

Każdy musi przyznać, że ujęcia zapierają dech w piersi i wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów science-fiction. Na koniec widać nawet jak gazy z silników odrzutowych tworzą chmurę regolitu, który niemal natychmiast opada na powierzchnię Księżyca. Dla fanów kosmosu to nie lada gratka i wielkie wydarzenie. Nie muszę chyba nawet wspominać, że dzięki tak szczegółowym ujęciom, pasjonatom udało się już ustalić miejsce lądowania, z dokładnością do kilku metrów. Teraz Blue Ghost zajmie się eksperymentami, w tym między innymi wierceniem w powierzchni satelity. Natomiast prawdopodobnie już jutro na Księżycu pojawi się drugi lądownik - Athena, firmy Intuitive Machines.

Jeśli natomiast chcecie więcej materiałów od Firefly Aerospace, to warto śledzić ich profil na X, gdzie niemal codziennie pojawiają się kolejne zdjęcia z Księżyca.