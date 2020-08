Kup w przedsprzedaży w x-komie smartfony Samsung Galaxy Note20 oraz Note20 Ultra i zgarnij prezenty

Całe swoje oszczędności wydałeś na wakacje, ale Galaxy Note 20 tak bardzo przypadł Ci do gustu, że chcesz go zamówić w przedsprzedaży? Sklep x-kom przygotował ofertę rat oraz leasingu 0%, z której można skorzystać w trakcie trwania przedsprzedaży. Co musisz zrobić, aby skorzystać z oferty? Wystarczy kilka prostych kroków:

Dodaj do koszyka wybrany Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G; Wybierz sposób dostawy „dostawa kurierem” oraz płatność „przelew bankowy”; W polu „chcę dodać uwagi do zamówienia” wpisz hasło leasing lub raty 0%; Dokończ składanie zamówienia i oczekuj na kontakt z doradcą.

Szczegółowy znajdziecie na stronie x-kom oraz w regulaminie leasingu

Przedsprzedaż Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Watch 3

Oprócz smartfonów Samsung zaprezentował także najnowsze tablety Galaxy Tab S7 i S7+ oraz zegarki Galaxy Watch 3. Te sprzęty również możecie zakupić w przedsprzedaży w sklepie x-kom, zgarniając przy tym atrakcyjne prezenty.

Do tabletów możecie otrzymać 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate

+ Kontroler MOGA XP5-X+ lub etui Book Cover. W przypadku zamówienia w przedsprzedaży zegarków Galaxy Watch 3 w gratisie możecie otrzymać powerbank z funkcja ładowania bezprzewodowego.

Poznaj szczegóły oferty przedsprzedaży tabletów Galaxy Tab S7 i S7+ oraz zegarków Galaxy Watch 3.