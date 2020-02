Microsoft ogłosił dzisiaj rano program Smart Delivery, w ramach którego zamierza przenieść na Xbox Series X wszystkie swoje gry stworzone przez Xbox Game Studio. Oznacza to, że na nowej konsoli będziemy mieli wsteczną kompatybilność i to nie tylko z Xbox One, ale też wcześniejszymi konsolami. Co więcej, jeśli jakiś tytuł już posiadacie, to nie musicie za niego drugi raz płacić, wersja na nowszą konsolę dostępna będzie za darmo. Chwilę później CD Projekt RED jako pierwszy deweloper potwierdził, że również przystępuje do programu. Jeśli kupicie Cyberpunka 2077 na konsolę Xbox One, to w przyszłości kopię na Xbox Series X dostaniecie za darmo. Pośrednio potwierdzono w ten sposób, że wersja na nową konsolę powstanie, ale trudno w tej chwili powiedzieć w jakich aspektach może być lepsza.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020