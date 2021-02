Sprawdzamy, co potrafi ekspres do kawy KRUPS Intuition Preference +

KRUPS Intuition Preference + to jeden z czterech modeli nowej linii ekspresów KRUPS Intuition Preference. Urządzenia dostępne są w dwóch podliniach i czterech kolorach. Dla Intuition Preferencje będzie to czarny i kość słoniowa, dla Intuition Preference + srebrny i tytanowy. Wszystkie wersje wyglądają solidnie i elegancko.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyciągnięciu ekspresu z pudełka to duży, czytelny wyświetlacz Smart Screen z poziomu którego szybko i wygodnie da się przygotować łącznie aż 15 rodzajów napojów. Ja standardowo najbardziej upodobałem sobie kawy mleczne z latte machiatto i cappuccino na czele. A skoro o kawach mlecznych mowa, to bardzo fajną opcją jest możliwość przygotowania dwóch takich napojów jednocześnie. Docenicie tę funkcję kiedy przyjdą goście, zapewniam Was. Ekspres pozwala stworzyć 2 profile użytkownika, którym można nadać nazwę i przypisać kolor, a w każdym z nich zapisać 7 ulubionych napojów Mamy tu pełną personalizację kawy, możemy wybrać zarówno jej moc jak również objętość – wszystko zależy od tego, czy będziemy korzystać z kubka czy szklanki.

Chcecie dowiedzieć się więcej? W takim razie zapraszam na materiał wideo o ekspresie KRUPS Intuition Preference +.

Materiał powstał we współpracy z KRUPS.