Pamiętacie Króla Szamanów? Kultowe anime już niedługo w nowej odsłonie

Nie wiem ilu z was miało przyjemność dorastać w momencie w którym królował Jetix. Ja tak. I tam właśnie emitowany był serial, który po dziś dzień obok takich produkcji jak Black Lagoon czy Hellsing jest jednym z moich ulubionych anime – Król Szamanów. Ciężko mi uwierzyć, że ta seria ma już na karku prawie dwadzieścia lat, ale – tak właśnie jest. Powstały w 2001 r. serial nigdy nie doczekał się prawdziwego zakończenia i osoby, które nie czytały mangi nigdy nie dowiedziały się, jak finalnie potoczył się turniej szamanów. Teraz jednak, po 20 latach, fani będą mieli w końcu taką możliwość. W 2021 wyjdzie bowiem remake anime, opowiadający losy Yoh Asakury, Anny, Mortiego, Rena i spółki. I o ile wiadomość o remake’u poszła w świat już jakiś czas temu, ostatnio otrzymujemy całkiem sporo materiałów zdradzających, jak będzie wyglądało anime.

Kluczowe pytanie – jak z polskim dubbingiem Shaman King?

Patrząc po trailerze, widać, że artyści pracujący nad produkcją podeszli do niej z respektem i w dużej mierze zachowali oryginalny styl i kreskę. Można więc spodziewać się doświadczenia podobnego do tego z 2001 r., na co oczywiście czekają wszyscy fani serii. Jest jednak jedna rzecz, która bardzo mnie ciekawi. Mianowicie – oryginalnego Króla Szamanów oglądałem z polskim dubbingiem. Ba – polskie intro zmiana oryginalne pod każdym względem. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, czy w Polsce będzie jakakolwiek próba zdubbingowania serii. Wiem, że w większości powtórzenie dubbingu będzie niemożliwe, chociażby dlatego że niektórzy z lektorów już nie żyją (m.in. Wojciech Bujoczek, który śpiewał to genialne intro), ale byłoby bardzo miło, gdyby przynajmniej część postaci się zgadzała. Jeżeli nie – trudno, zapewne będzie to dalej świetna produkcja, aczkolwiek nostalgia nie uderzy już tak mocno.

Czekacie na starego-nowego Króla Szamanów?