Profil Zaufany był już popularny przed wybuchem pandemii, ale ta przyspieszyła wzrost jego popularności w niebywałej do tej pory skali.

W minionym roku aż 4 174 206 Polaków zdecydowało się na założenie swojego profilu, co stanowi prawie połowę z ogólnej liczby PZ założonych w całej historii – 8 816 654. To też więcej o ponad dwa miliony niż w całym 2019 roku i prawie trzy miliony więcej niż w 2018 roku.

Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. W internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego. Mówiąc inaczej – profil zaufany to nasze elektroniczne dane. Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany – jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.