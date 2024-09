Za pomocą Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST), astronomowie dokonali niezwykłego odkrycia dotyczącego egzoplanety WASP-107 b, która orbituje wokół pomarańczowej gwiazdy oddalonej o około 210 lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy zarejestrowali asymetrię w atmosferze tej planety, co oznacza znaczną różnicę między jedną a drugą stroną jej atmosfery – zjawisko, które wcześniej nie było obserwowane.

WASP-107 b została odkryta w 2017 roku i jest planetą o wyjątkowych cechach. Choć rozmiarami dorównuje niemal Jowiszowi (94% jego wielkości), ma zaledwie 10% jego masy, co czyni ją jedną z najmniej gęstych odkrytych egzoplanet. Naukowcy nazywają ją "puchatą" planetą, co odnosi się do jej niezwykle rozszerzonej atmosfery.

Wcześniejsze badania sugerowały, że niezwykła lekkość WASP-107 b może wynikać z wyższej, niż oczekiwano temperatury wnętrza oraz większego skalistego jądra. Dodatkowo analiza atmosfery planety wykazała niedobór metanu, co było kolejną zagadką dla badaczy. Teraz, nowo odkryta asymetria w atmosferze tej egzoplanety rzuca kolejne wyzwania.

Egzoplaneta WASP-107 b znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, orbitując w odległości około 5 milionów kilometrów, co stanowi zaledwie niewielki ułamek odległości Ziemi od Słońca. Ze względu na to, że planeta jest zsynchronizowana z obrotem wokół swojej gwiazdy (tak zwany stan "tidal lock"), jedna strona planety jest zawsze zwrócona w stronę gwiazdy, a druga pozostaje w ciemnościach. Temperatura na planecie wynosi około 477 stopni Celsjusza.

NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

JWST dostarczył dokładnych "migawkowych" obrazów, które oddzieliły sygnały pochodzące ze wschodniej i zachodniej strony atmosfery WASP-107 b. Dzięki temu naukowcy mogą lepiej zrozumieć procesy zachodzące w atmosferze tej planety, w tym skład gazów, obecność chmur oraz zmiany zachodzące w atmosferze pod wpływem różnej ilości promieniowania słonecznego.

Odkrycie asymetrii atmosferycznej na WASP-107 b zaskoczyło badaczy, ponieważ niektóre modele teoretyczne nie przewidywały takiego zjawiska. Teraz naukowcy planują przeprowadzić dalsze analizy danych zebranych przez JWST, aby lepiej zrozumieć, co powoduje tę niezwykłą różnicę w atmosferze planety.

Grafika: Ilustracja/NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI))