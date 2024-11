Chiński przemysł kosmiczny wspiera rolnictwo w niecodzienny sposób: najnowsze zbiory ryżu w Państwie Środka zawdzięczają swój sukces nietypowemu procesowi hodowli, który rozpoczął się... w przestrzeni kosmicznej. W ramach eksperymentu przeprowadzonego w 2022 roku na stacji kosmicznej Tiangong (Niebiański Pałac — swoją drogą ciekawa nazwa) naukowcy wyhodowali nasiona ryżu w warunkach mikrograwitacji, co przyniosło zaskakujące efekty.

Pierwszym krokiem było wysłanie w kosmos sześciu nasion, które trafiły na orbitę na pokładzie chińskiego modułu Wentian. Taikonauci, czyli chińscy astronauci (podobnie jak: astronauci (nomenklatura USA) i kosmonauci (nomenklatura Rosji)), zadbali o ich wzrost, przez co uzyskali 59 nowych nasion. Po powrocie na Ziemię zostały poddane selekcji i wysiane w warunkach kontrolowanych, aby wybrać najbardziej obiecujące osobniki do dalszej uprawy. Proces ów pozwolił naukowcom na uzyskanie wysokiej jakości nasion, które z czasem trafiły na pole do dalszego wzrostu i przyniosły tegoroczne plony.

Zespół z Chińskiej Akademii Nauk przeanalizował właściwości trzech kolejnych generacji tak uzyskanego "kosmicznego ryżu". Badania wykazały, że mutacje genetyczne, którym ryż uległ w przestrzeni kosmicznej, wpłynęły na jego kluczowe cechy: wydajność i odporność na choroby. Co więcej, Zheng potwierdza, że ryż z Niebiańskiego Pałacu nie tylko może być rozmnażany na Ziemi, ale także zachowuje wyjątkowe właściwości przydatne w kontekście potencjalnej uprawy żywności poza Ziemią.

Hodowla w kosmosie, w odróżnieniu od genetycznie modyfikowanych roślin, prowadzi do naturalnych mutacji genów roślin wystawionych na promieniowanie kosmiczne i mikrograwitację. Owo podejście pozwala uzyskać bezpieczne do spożycia nasiona, które wykazują pożądane cechy: wyższą zawartość cukrów prostych – glukozy i fruktozy – oraz nieco większą ilość białka. Kosmiczny ryż jest tym samym słodszy i dostarcza więcej energii niż jego standardowy odpowiednik, co sprawia, że może być atrakcyjnym produktem na rynku.

Badania wykazały również, że liście ryżu kosmicznego są rzadsze, co istotnie zmienia sposób jego uprawy oraz wpływa na gęstość sadzenia. Naukowcy przewidują dalsze badania nad przyczynami takich zmian, które mogą zaowocować molekularnymi udoskonaleniami, umożliwiającymi optymalne wykorzystanie takiego ryżu w uprawach na Ziemi.

Chińska stacja kosmiczna już zapisała się na kartach historii rolnictwa jako miejsce, gdzie ryż po raz pierwszy przeszedł cały cykl życia, od nasionka do udanego rozmnożenia. Wcześniej osiągnięto to jedynie w przypadku kilku innych roślin: rzepaku oraz grochu, na ISS. Ze względu na specyficzne wymagania ryżu (duża ilość światła do fotosyntezy, odpowiednia wilgotność), uprawa tej rośliny w przestrzeni kosmicznej jest znacznie trudniejsza. Taikonauci musieli kontrolować wszystkie warunki środowiskowe, aby rośliny po prostu nie umarły.

Chiny już w 1987 roku przeprowadziły swój pierwszy eksperyment związany z hodowlą roślin w przestrzeni kosmicznej, wysyłając na orbitę paczki nasion, które powróciły na Ziemię po wystawieniu na działanie promieniowania kosmicznego. W kolejnych latach dziesiątki satelitów i statków kosmicznych przewoziły kolejne partie roślin, a to przyniosło mnóstwo istotnych informacji na temat "kosmicznego rolnictwa". I oby tak dalej — wygląda, że to dopiero początek.