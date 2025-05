Korzystasz z tego komunikatora? Uważaj, możesz być na celowniku oszustów

Zespoły CSIRT alarmują o nasilających się próbach oszustw wymierzonych w użytkowników popularnego komunikatora, który stawia na bezpieczeństwo. Za atakami może stać zorganizowana grupa cyberprzestępcza, prawdopodobnie powiązana z państwami nieprzyjaznymi Polsce. Schemat działania polega na wysyłaniu wiadomości podszywających się pod obsługę aplikacji, w których informuje się o rzekomej blokadzie konta. Ofiary otrzymują link prowadzący do fałszywej strony, gdzie przestępcy mogą wyłudzić dane i przejąć dostęp do konta oraz prywatnej korespondencji.

Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości, w których podszywają się pod zespół obsługi aplikacji Signal. Informują o rzekomym zablokowaniu konta i zamieszczają link, który ma rzekomo pomóc w jego odblokowaniu. W rzeczywistości prowadzi on do fałszywej strony. Jeśli kliknie się taki link, można stracić dostęp do konta. Oszuści mogą przejąć wiadomości i uzyskać stały dostęp do komunikacji.

Twoje konto zostało tymczasowo zawieszone z powodu skargi dotyczącej spamu. Aby jego odblokować, potwierdź, że jesteś człowiekiem, a nie automatycznym botem, poprzez uruchomienie na naszej stronie internetowej certyfikatu blokującego automatyczną wysyłkę. Z poważaniem, zespół Signal.

– takie wiadomości już powinny wzbudzać podejrzenie. Nie tylko przez sposób, w jaki zostały zredagowane, ale przede wszystkim przez informowanie o konieczności odwiedzenia strony internetowej i wykonania dodatkowych czynności. Oczywiście to zwykły oszustwo i nie powinniśmy dać się na nie nabrać. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje na kilka spraw, na które powinniśmy zwrócić uwagę:

Nie otwierać linku znajdującego się w wiadomości.

Nie blokować kontaktu, z którego przyszła wiadomość.

W przypadku urządzeń prywatnych: zgłosić incydent do CSIRT NASK: https://incydent.cert.pl.

W przypadku urządzeń służbowych: zgłosić incydent do komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo w ramach organizacji, a ta powinno zgłosić incydent do właściwego CSIRT.

