Holandia nadal rowerową potęgą, ale w Polsce największy odsetek osób na świecie potrafi jeździć na rowerze

Dziś Światowy Dzień Roweru - to doskonała okazja by przyjrzeć się wynikom niezwykle ciekawego raportu Ipsos, które obrazują jak na dziś korzystamy z rowerów. To też niezwykle istotne dane w kontekście zmiany preferencji w wyborze środków transportu w dzisiejszych czasach.

W badaniu Ipsos wzięło łącznie ponad 20 tys. osób z 28 krajów na świecie. Uśredniając wyniki z wszystkich krajów w kluczowych częściach badania - 35% z badanych korzysta z roweru conajmniej raz w tygodniu, 12% dojeżdża nim do pracy, 27% traktuje go jako aktywność sportową - tutaj najwięcej wskazań było wśród Polaków, a 14% jeździ rowerem cześciej niż innym środkiem transportu na krótkich dystansach. Większość badanych na świecie uważa też, iż na drogach w ich okolicy rowery powinny mieć pierwszeństwo przed samochodami, bo bez tego jazda w ich lokalizacji jest niebezpieczna.

Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne kategorie i kraje? Zacznijmy od częstotliwości korzystania z rowerów. Przynajmniej raz w tygodniu ten środek transportu wybiera zdecydowana większość dorosłych mieszkańców Indii, Chin i Holandii. Polacy plasują się w tym na czwartym miejscu z wynikiem 44%.

W jakich krajach najwięcej osób umie jeździć na rowerze? Tu od razu uprzedzę pytania - jak to możliwe, że ktoś nie umie jeździć na rowerze? Bywają takie osoby, osobiście sam nauczyłem się dopiero w szóstej klasie szkoły podstawowej. Nie pomagały kijki wkładane w rower, ani samodzielne próby - zawsze lądowałem na ziemi. Tylko moja zawziętość i wręcz pragnienie z tym związane sprawiło, że w końcu pojechałem. Niektóre osoby po prostu odpuszczają albo im zwyczajnie to nie jest do niczego potrzebne.

Okazuje się, że najmniej takich osób jest w Polsce - 83% z nasz nauczyło się jeździć na rowerze, na drugim miejscu są w tym zakresie Szwedzi i Węgry z wynikiem 77%, a podium zamykają Amerykanie i mieszkańcy Południowej Korei - 69%.

Anna Karczmarczuk, prezeska Ipsos Polska:

Wyniki są i nie są zaskakujące zarazem. Widać, że w Polsce jazda na rowerze to przede wszystkim sport i czas wolny, a znacznie rzadziej codzienne przemieszczanie się, w tym po mieście. Przed nami długa droga, a jednak mamy duży potencjał do dalszej popularyzacji roweru jako środka transportu. Masowo mamy je i umiemy na nich jeździć, więc główne bariery wejścia są zewnętrzne – prawdopodobnie niewystarczająca infrastruktura miejska i… pogoda.

No właśnie, przejdźmy do wyników z deklaracji posiadanych jednośladów wśród mieszkańców poszczególnych państwa. Polacy ustępują w tym jedynie Holendrom. Aż 69% z nas jest w posiadaniu na osobisty użytek roweru, w przypadku Holendrów jest to 72%, a z trzeciego miejsca Szwedów - 68%.

Jest jedna kategoria, w której Polacy mocno się odznaczają na tle innych krajów, aż 61% z nas traktuje jazdę na rowerze jako aktywność sportową. Na dalszych miejscach z wynikiem 45% są Chiny i Indie, a jeszcze dalej Kolumbia - 33%.

Z kolei jako środek transportu do pracy czy szkoły rower wykorzystywany jest w Polsce zaledwie przez 17% badanych. Górują w tym mieszkańcy Holandii - 30% wskazań i znowu Indie i Chiny - 22%.

Co z wypożyczalniami rowerów? W Polsce korzysta z nich 10% ankietowanych, a najwięcej w Chinach - aż 30%.

Na koniec podsumujmy jeszcze wybrane pozostałe dane odnoszące się do naszego kraju. W Polsce 89% ankietowanych uważa, iż jazda na rowerze odgrywa istotną rolę w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla (średnia światowa - 86%), a 80%, iż istotnie przyczynia się do ograniczania ruchu drogowego (średnia światowa - 80%).

Ciekawie również przedstawiają się wyniki co do zagrożeń. 63% badanych w naszym kraju wskazuje, iż rowerzyści często nie respektują przepisów ruchu drogowego (średnia światowa 64%), a 62% uważa, iż stanowią oni równie duże zagrożenie na drogach jak samochody czy motocykle (średnia światowa - 59%). Z kolei dla 54% ankietowanych rowerzyści stanowią zagrożenie dla samych kierowców (średnia światowa - 55%), a z drugiej strony - dla 32% badanych jazda na rowerze jest niebezpieczna na drogach w ich okolicy (średnia światowa - 52%).

Jednak bardziej optymistycznie wyglądają już dane odnoszące się do ogólnych wrażeń badanych i 93% Polaków - najwięcej na świecie, ma pozytywny stosunek do sposobu korzystania z rowerów przez naszą społeczność (średnia światowa - 82%), a 81% pozytywnie ocenia sposób korzystania z samochodów przez kierowców w naszym kraju (średnia światowa - 74%).

Źródło: Ipsos.

Stock Image from Depositphotos.