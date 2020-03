Fiat, Peugeot, Citroen, Ford, a nawet Ferrari

Pierwszy swoje zakłady zaczął zamykać koncern FCA (Fiat), który rozpoczął od fabryk we Włoszech, ale w kolejnych dniach ograniczył albo całkiem zatrzymał produkcję zarówno w Serbii jak w i Polsce (Tychy). Wkrótce potem swoje fabryki zamknęli również producenci sportowych samochodów – Ferrari i Lamborghini. Włosi nie wznowią pracy przynajmniej do 27 marca. Teraz jak koronawirus panoszy się po całej Europie, podobne kroki podejmują kolejne koncerny. Wczoraj wstrzymanie produkcji w całej Europie ogłosiła grupa PSA, do której należą takie marki jak Peugeot, Citroen, DS oraz Opel. Tutaj również produkcja stanie przynajmniej do 27 marca, a ucierpią na tym fabryki we Francji, Słowacji, Hiszpanii oraz w Polsce (Gliwice).

Swoje fabryki w Hiszpanii, Rumunii oraz Niemczech zatrzymuje również Ford. Wszyscy pracownicy liniowi mają nie przychodzić do pracy, a biurowi w zależności od możliwości mają pracować zdalnie. Volkswagen wstrzymuje natomiast pracę zakładów w Hiszpanii, Francji oraz na Słowacji, niemieckie zakłady prawdopodobnie wstrzymają pracę na początku przyszłego tygodnia. Takie plany ma przynajmniej Audi. Swoje fabryki we Francji zatrzymuje również Renault.