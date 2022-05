Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że 16 maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce. To oznacza, że powracamy do stosunkowo normalnego życia.

Od 16 maja stan epidemii zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Nie jest to w żadnym razie zniesienie epidemii, a jedynie symboliczna zmiana światła w sygnalizatorze z czerwonego na pomarańczowe, które pokazuje, że ryzyko pozostało, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku

- poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podobne decyzje podejmują inne kraje oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. I choć część państw nadal zmaga się z koronawirusem, utrzymuje swoje dotychczasowe zakazy i nakazy, Unia Europejska czuje się na tyle pewnie i bezpiecznie, że rezygnuje z dodatkowych obostrzeń związanych z podróżami lotniczymi na terenie całej Europy.

Koniec z noszeniem maseczek w samolotach na trasach europejskich

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego potwierdziła, że od przyszłego poniedziałku, 16 maja, zniesiony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami zarówno na europejskich lotniskach, jak i w samolocie. To efekt zaprezentowanej wczoraj aktualizacji środków bezpieczeństwa zdrowotnego dla podróży lotniczych. Regulacje te dotyczą państw Unii Europejskiej, a więc będą obowiązywały na unijnych lotniskach, w samolotach latających na terenie wspólnoty. Brak obowiązku noszenia maseczek ma dotyczyć również rejsów spoza UE, które kończą się w jednym z krajów członkowskich.

Agencja podkreśla jednak, że zasady dotyczące masek mogą się różnić w zależności od linii lotniczej. Przykładowo, zgodnie z zaleceniami, loty do lub z miejsc, w których ich noszenie jest nadal wymagane w transporcie publicznym, powinny nadal zachęcać do ich noszenia. Agencja zwraca się też do pasażerów, którzy mają objawy przeziębienia, kaszlą i kichają, do zakrywania ust i nosa w trakcie podróży.

Pytanie tylko: jak długo "normalne" przepisy będą obowiązywać? Już teraz słychać sygnały, że koronawirus powróci wraz z ochłodzeniem się temperatury w Europie. Część ekspertów przewiduje, że jesień przyniesie nagły skok zakażeń i chorób wywoływanych koronawirusem. Czy wtedy powrócimy do obostrzeń, które towarzyszyły nam przez dwa minione lata?