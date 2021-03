Ford Mondeo I, źródło: Wikipedia

Niestety zanosiło się na to od dłuższego czasu, jeszcze 20 lat temu tylko w samej Wielkiej Brytanii sprzedano 86 500 sztuk tego Mondeo, w zeszłym roku było to zaledwie 2400 samochody. Przez 28 lat w całej Europie sprzedano ponad 5 milionów sztuk i trzeba to uznać za bardzo dobry wynik. Niestety ostatnie lata nie były najlepsze, o czym świadczył już chociażby bardzo skromny lifting, który miał miejsce na początku 2019 roku. Pomimo ostatnich podrygów jak wprowadzenie wersji hybrydowej, sprzedaż ciągle tylko spadała i Ford zdecydował się zakończyć produkcję.

Mondeo od 2014 roku, czyli premiery 5. generacji powstaje w fabryce w Walencji i tak będzie aż do końca, czyli do marca 2022 roku. Później odzyskane moce produkcyjne posłużą do rozwoju hybrydowej gałęzi koncernu. Będzie tu powstawać więcej silników o pojemności 2.5 litra stosowanych w hybrydach Forda (Kuga, Galaxy, S-Max). Poza tym w tej samej fabryce w Hiszpanii będzie prowadzona też produkcja i montaż baterii elektrycznych, które będą coraz częściej pojawiać się w samochodach amerykańskiego producenta.

Nowy Fusion nie trafi do Europy jako Mondeo

Niespełna 2 miesiące temu pisałem, że nowe Mondeo będzie SUVem i pod taką postacią trafi do Europy. Wygląda jednak na to, że ten plan nie zostanie zrealizowany. Owszem Ford pracuje nad nową wersją Fusiona (pod taką nazwą Mondeo oferowane jest w Stanach Zjednoczonych), ale potwierdzono, że ten samochód nawet jeśli powstanie to nie trafi do Europy pod nazwą Mondeo. Tym samym wiele wskazuje na to, że z popularnym przedstawicielem segmentu D będziemy musieli pożegnać się na dłużej, a być może nawet na zawsze.