Koniec brylowania bestsellerów za bezcen w eShopie. Nintendo zmienia zasady gry

Nintendo Switch jest niewątpliwym hitem sprzedaży. Konsola rozchodzi się jak świeże bułeczki, a stale rosnąca baza potencjalnych odbiorców zachęca twórców do tworzenia i portowania swoich gier na hybrydowy sprzęt japońskiego producenta. Niestety, eShop — cyfrowy sklepik z grami — na konsolce jest jednym wielkim nieporozumieniem. Fatalny interfejs, brak wygodnych w użyciu filtrów, to wszystko nakłada się na fatalne doświadczenie kupujących. Do tego (dosłownie) ocean śmieci, a walcząc o uwagę twórcy przeceniają swoje gry na potęgę. Podobno bez tego przebicie się w tamtejszej ofercie jest… właściwie niewykonalne. Dlatego wielu twórców przeceniało swoje gry nawet o 96 czy 99% — by trafić na listę bestsellerów i mieć szansę w ten sposób przebić się do szerszego grona odbiorców. Najwyraźniej Nintendo bez żadnego komunikatu zmieniło zasadę tej gry. I gry które przeceniane były na symbolicznego centa (na rynku amerykańskim) są wykluczone z rankingów.