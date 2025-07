Kolejna baza na Księżycu. Tym razem niespodziewany inicjator

Nie da się ukryć, że aktualnie największe agencje kosmiczne skupiają swoje wysiłki na ponownym wysłaniu człowieka na Księżyc. Na tym jednak nie zamierzają poprzestać. Najwięksi hegemoni w postaci NASA i CNSA wymyślili, że stworzą własne bazy badawcze na powierzchni Srebrnego Globu. Wiadomo również, że dalekosiężne plany względem naszego naturalnego satelity mają również Indie i Japonia.

Tymczasem Korea Południowa ogłosiła jeden z najbardziej ambitnych planów eksploracji kosmicznej w swojej historii. Podczas ostatniego posiedzenia w Narodowej Fundacji Badań Naukowych w Daejeon, Koreańska Agencja Kosmiczna (KASA) przedstawiła długoterminową mapę drogową, której celem jest budowa bazy na Księżycu – i to już do 2045 roku.

Strategia zakłada realizację pięciu kluczowych misji: eksploracji orbity okołoziemskiej, badań mikrograwitacyjnych, wypraw księżycowych oraz misji naukowych dotyczących Słońca i przestrzeni kosmicznej. Ambicje Korei nie ograniczają się więc tylko do naszego naturalnego satelity, w planach znajduje się również historyczne lądowanie na Marsie.

Korea Południowa odkrywa karty

Plany Korei Południowej są o tyle zaskakujące, że ich narodowa agencja została założona dopiero w 2024 roku. Celem agencji jest rozwinięcie technologii umożliwiających autonomiczne lądowania na Księżycu, poruszanie się po jego powierzchni oraz wydobycie i wykorzystanie zasobów – w tym lodu wodnego, który może posłużyć m.in. jako źródło paliwa i wody dla przyszłych misji.

Technologie górnictwa kosmicznego są już testowane. Koreański Instytut Geonauki i Zasobów Mineralnych przeprowadził niedawno próby prototypowych łazików księżycowych w opuszczonej kopalni węgla, gdzie symulowano trudne warunki panujące na Srebrnym Globie.

Nie można zapominać, że Korea Południowa ma już doświadczenie w badaniach Księżyca. W sierpniu 2022 roku, z pomocą rakiety SpaceX Falcon 9, wystrzelono pierwszą sondę księżycową – Korea Pathfinder Lunar Orbiter, znaną też jako Danuri. Urządzenie po czterech miesiącach dotarło na orbitę Księżyca i nadal prowadzi obserwacje naukowe.

Chociaż do tej pory zakładano wysłanie robota-lądownika na Księżyc do 2032 roku, nowa mapa drogowa zakłada rozwój bardziej zaawansowanego pojazdu do 2040 roku, a następnie stworzenie ekonomicznej bazy księżycowej do 2045 roku.

