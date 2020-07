Zaskoczenie miesiąca. Klimatyzator może być „technologicznie sexy”!

Całe szczęście, że w końcu wpuścili mnie do biura i mogę sobie w nim siedzieć ile chcę. Dlaczego? Ze względu na klimatyzację – to akurat proste, biurowe modele. Jak dla mnie – zupełnie anonimowe. Jest pilot, którym się nimi steruje i… to wszystko. Możesz ustawiać temperaturę, kierunek, tryb turbo, tryb eco, tryb dla niezdecydowanych i takie tam. Nic wielkiego. Pilot jak do starego telewizora Grundiga.

Aż w końcu zaprosił mnie do siebie znajomy i…

I zaskoczenie. Mieszkanie nowe, prosto od dewelopera. Akurat takie, w którym istnieje możliwość dokupienia sobie wariantu „smart home”. Do tego wchodzi jeszcze opcja klimatyzacji. Nie było tanio, ale nie było i tak drogo jak się wydaje. Znajomy doskonale wie co robię i gdzie piszę, więc dobrze wiedział co mi pokazać. Wskazał mi na ścianę i powiedział: „patrz”. A ja nawet nie byłem pewny, czym jest ta „dziwna półka” na ścianie.

Nie powiem Wam jaki to model, bo to ma nie być reklama. Nie powiem Wam nawet jakiego producenta, chociaż dociekliwi domyślą się o którego chodzi. Powiem tylko tyle – na tle innych klimatyzatorów, ten był niezwykle „stylowy”. Pasował do matowej, nieco ciemniejszej ścianki w salonie.

Niech zacznie się zabawa

Klimatyzator nie urzekł mnie do momentu, w którym nie okazało się, że jest on naprawdę „inteligentny”. Jeżeli masz Google Home, to już połowa sukcesu – możesz dzięki IFTTT sterować klimatyzatorem, bez żadnego problemu. Do tego masz aplikację mobilną, którą instalujesz na smartfonie i od teraz jesteś panem i władcą swojego klimatyzatora. Funkcji jest tyle, że brakuje do tego, by schodził z tej ściany, latał po drinki i usadawiał się na swoim miejscu z powrotem. Jak masz więcej klimatyzatorów tego typu w domu, to możesz je sobie grupować, ustalać im harmonogramy, a nawet sterować nimi z drugiego końca świata. A co tam, jak się bawić – to po całości! Wi-Fi w klimatyzatorze? To nie ekstrawagancja, tylko przyszłość.