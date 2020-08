Streamerzy zrobieni na szaro. Akcja Burger Kinga nieetyczna, ale genialna

Rozwój szybkiego internetu już od jakiegoś czasu pozwala nam nie tylko oglądać filmy w czasie rzeczywistym, ale też – tworzyć w ten sposób treści online. Zawód streamera zaczyna być coraz popularniejszy, ponieważ najwięksi streamerzy gromadzą wokół siebie miliony odbiorców i zarabiają już naprawdę spore pieniądze. Wiele marek chce się bowiem pokazywać na streamach, więc wykładają pokaźne sumy na sponsorowanie poszczególnych streamerów. Nie dziwota, że niektórzy chcą się wyróżnić z tłumu i próbują alternatywnych metod reklamy, niż sponsoring streamerów. Z jednym z takich pomysłów wyszedł Burger King.

Burger King wykorzystał system platform streamingowych, zamieniając dotację w reklamy

Pomysł Burger Kinga, a właściwie agencji Oglivy, która stoi za całą akcją był bardzo prosty. Opierał się on na bardzo prostej mechanice. Na prawie każdej platformie streamingowej, jeżeli prześlesz dotację dla streamera, masz możliwość wpisania tekstu, który wraz z nią wyświetli się na ekranie. W wybranych przypadkach, tekst ten zostanie odczytany na głos przez bota. Agencja wykorzystała ten system do przesyłania streamerom małych kwot, a następnie wpisywania w polu tekstowym reklamy produktu, który można w Burger Kingu za tę kwotę kupić. Komunikat był potem odczytywany w trakcie rozgrywki i streamerzy nie mogli z tym nic za bardzo zrobić. Dlatego też chwilę później w social mediach rozpętało się piekło.

Title: The King of Stream

Client: Burger King

Team: @weareDAVIDmad Burger King turned Twitch's donation feature into a marketing campaign. Check out more #ClientWork, here: https://t.co/F7JV9RUakK pic.twitter.com/KUhtxctwhu — Ogilvy (@Ogilvy) August 18, 2020

Agencja i sam klient zebrali praktycznie same negatywne komentarze, których główną osią było to, że próbują okraść streamerów z należnych im pieniędzy, ponieważ zamiast opiewającej na kwotę z wieloma zerami umowy, zapłacili streamerowi 5 dolarów (bądź mniej) za reklamę. Pojawiły się też głosy, że przez takie zagrywki streamerzy nie mają wpływu co i jak reklamują, a nawet – czy w ogóle coś reklamują. Cała kampania wypaliła Burger Kingowi w twarz i szczerze – nie wiem, czego firma oczekiwała, dając zielone światło dla takiej akcji. Zgadzam się z tym, że w kontekście marketingowym, jest to po prostu nie fair w stosunku do ludzi tworzących teści, aczkolwiek uważam też, że

W starciu z Burger Kingiem streamerzy też nie mają (całej) racji

Zacznijmy od pierwszego zarzutu – tego, że przez takie akcje nie mają oni wpływu co reklamują. Żeby daleko nie szukać, jeżeli ktoś wrzuci film na YouTube (a wielu streamerów tak robi) i chce na nim zarabiać włączając reklamy, też nie ma wpływu na to co reklamuje, jednak to nikomu nie przeszkadza. Te reklamy są bowiem dobierane na podstawie algorytmu i w zależności od tego, kto je ogląda, mogą to być chipsy, gra mobilna czy wakacje na Dominikanie. Pełen przegląd, a jednak nikt z YouTuberów się na to nie skarży. Drugą rzeczą był fakt, że takie działanie jest nielegalne. Nie chcę się tu wypowiadać szeroko, ze względu na brak kierunkowego wykształcenia, jeżeli chodzi o prawo w USA, jednak zajrzałem do regulaminu Twitcha, gdzie stoi jasno: