Kieszonkowy las: oczyści, schłodzi, zaowocuje

Kieszonkowy las ma od 300 do 6000 drzew, a jego głównym zadaniem jest oczyszczanie powietrza w mieście. Na pomysł wpadł Akira Miyawaki, teraz dziewięćdziesięciotrzyletni Japończyk, podczas studiów botanicznych w Niemczech, 60 lat temu, który do dzisiaj własnymi rękami posadził 40 milionów drzew. Tzw. metoda Miyawakiego skraca czas rośnięcia lasu ze 100 lat do 10 – przyjmuje się, że las w sposób naturalny, choć inspirowany przez człowieka powstaje 100 lat – pod warunkiem, że dokona się dokładnych badań gleby prowadzących do sprawdzenia, które faktycznie gatunki drzew najlepiej się w niej zakorzenią; następnie ziemię się przygotowuje, wzbogacając ją wysoką warstwą kompostu, na końcu bardzo ciasno rozmieszcza się sadzonki drzew.

Brzmi może prosto, ale jak podkreśla w wywiadzie ostatni uczeń Miyawakiego (www.atmos.earth), Fumitaka Nishino, etap badań i późniejszej aplikacji wiedzy w praktyce jest ogromnie wymagający, ponieważ rodzaj biodywersyfikacji, jaki panuje na określonym terenie, nie jest łatwy do sztucznej rekonstrukcji. Wybierając drzewa do nasadzenia, nie można polegać na książkach opisujących lokalny ekosystem, trzeba po prostu naocznie sprawdzić, co chętnie rośnie w niewielkim promieniu od wybranej lokalizacji – i tych roślin użyć. Przy czym nie wszystkie będą drzewami, gdyż chodzi tu tzw. permakulturę, w której różne rośliny będą się wzajemnie wspierać, na różnych poziomach współpracy (winorośle potrzebują drzew, by się piąć, krzewy potrzebują cienia itd.).