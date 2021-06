Kiedy tylko mogę, płacę PayPalem. Dzięki niemu nie straciłem ostatnio 1000 PLN

PayPal robi to dobrze – dlatego lubię płacić przez ich platformę

Nie posiadam konta walutowego, dlatego przez wiele lat z niedowierzaniem patrzyłem na to jak niekorzystne są przeliczniki PayPala. Od czasu korzystania z Revoluta i podpinania tam karty – problem właściwie przestał dla mnie istnieć. I tak, doskonale zdaję sobie sprawę z opcji chargeback dla kart płatniczych — ale dzięki czytelnemu centrum rozstrzygania gdzie każda ze stron może wymienić ze sobą wiadomości, wybieram tę opcję. Tym bardziej, że PayPal jeszcze nigdy mnie nie zawiódł — i piszę to nie tylko w oparciu o przygodę z ostatnich dni, ale kilka lat korzystania z usługi. W ten sposób udało mi już wcześniej dotrzeć (i wyjaśnić) sprawy ze sprzedawcami, którzy nie reagowali na inne próby kontaktu. To po prostu działa, a nawet jeśli coś idzie nie tak jak trzeba (ostatnia przygoda to dwa spory, z których jeden utknął w systemie) — polski support w mig pomógł, ręcznie zgłosił wszystko gdzie trzeba — i kilkanaście godzin później w centrum rozstrzygania sprawa była gotowa.

PayPal nie jest narzędziem idealnym — ale doskonale rozumiem, dlaczego wszyscy tak chętnie po niego sięgają

Kiedy sprzedaję coś zagranicą – właściwie każdorazowo rozliczamy się PayPalem. Kupujący czują się pewniej, a ja… po prostu do ceny doliczam kilka procent, bo przecież usługa musi się z czegoś utrzymywać – więc od każdej transakcji pobiera prowizję. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten kij ma dwa końce i zdarzają się także kupujący (niesłusznie) otwierający spory, przez co poszkodowanymi są… sprzedawcy — bo tak decyduje PayPal. O przewalutowaniach także można rozprawiać i rozprawiać, ale ostatnia przygoda nauczyła mnie, że warto znać usługi i korzystać ze wszystkich opcji, które oferują. Tym bardziej że w przypadku drugich zakupów brakowało tylko kilka dni do końca okresu ochronnego którym byłem objęty — taka oferta pomocy ze strony PayPala nie trwa wiecznie, warto o tym pamiętać. No i kolejna nauczka, że nie ma co płacić z góry – bo nawet jeśli dzisiaj wszystko działa jak należy, za miesiąc może przestać…