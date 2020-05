Po pierwsze platforma E-GMP będzie wyposażona w instalację 800V, a nie 400V jak to ma miejsce w obecnych samochodach elektrycznych tego producenta. Zatem podobnie jak w Porsche Taycan, baterie będzie można ładować znacznie szybciej, docelowo nawet z mocą 350 kW, co powinno pozwolić uzupełnić 80% pojemności w czasie poniżej 20 minut. Przy deklarowanym zasięgu na poziomie około 450 km, to bardzo dobry wynik. To jednak nie wszystko, przy tworzeniu napędu Kia współpracuje z dobrze znaną miłośnikom elektryków firmą Rimac. Chorwacki producent znany jest ze swoich bardzo wydajnych silników napędzających sportowe auta. Okazuje się, że nowa Kia też będzie dostępna w wersji, która będzie mogła zawstydzić Taycana.