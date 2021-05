Sieć handlowa nie będzie sprzedawać już kart kolekcjonerskich, w obawie o bezpieczeństwo klientów i pracowników

W polskich sklepach tego typu przedmiotów zawsze było jak na lekarstwo. Owszem, mamy do nich dostęp za pośrednictwem sklepów tematycznych, ale poza sekcją którą kojarzę z sieci Tesco, raczej nie przypominam sobie byśmy mogli wejść do innego popularnego sklepu po zestaw kart. Nie ma ich w Żabkach, nie ma ich w Lidlach, Carrefourach i spółce. W Stanach Zjednoczonych wkrótce nie będzie ich również w sieci sklepów Target, która od jutra oficjalnie zaprzestaje sprzedaży kart kolekcjonerskich. I to z powodów… które brzmią dla mnie niezwykle abstrakcyjnie, ale jednak nie są żartem. Chodzi o chęć zachowania ostrożności i zadbanie o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów odwiedzających ich sklepy.

Skąd taka decyzja? Karty kolekcjonerskie przeżywają teraz prawdziwy boom. Dość niepostrzeżenie wdarły się do mainstreamu, a filmiki na których popularni youtuberzy otwierają zestawy oglądają miliony ludzi na całym świecie. Wiedząc jak ogromną wartość mogą mieć te przedmioty, ludzie wybrali się na polowanie marząc o fortunie. Jeśli nie teraz, to za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Firmy odpowiedzialne za produkty nie nadążają z ich drukowaniem i… no cóż, sytuacja wymyka się spod kontroli. Ludzie potrafią otwierać paczki z płatkami śniadaniowymi, by ukraść z nich dołączane gratis karty Pokemon. Po tym jak sieć sklepów wprowadziła limit sprzedaży dla jednego klienta — rozpoczęły się groźby. Co więcej — by zgarnąć swoje boostery, ludzie potrafią koczować przed sklepem, aby dorwać zestaw w pierwszej kolejności. Ba, doszło nawet do sytuacji, w której klienci grozili sobie bronią palną w przepychance o karty. Tym razem sportowe – ale problem dotyczy nie tylko tych z Pokemonami czy MTG, ale także kolekcjonerskich gadżetów z ligą NFL, MLB oraz NBA.

So, I guess Pokémon, MLB, NFL, and NBA trading cards are no longer going to be sold at Target stores starting this Friday. pic.twitter.com/pUzbQ9Esey — Alan Johnson (@TheAlanJohnson) May 12, 2021

No cóż — pozostaje zatem polowanie w sklepach internetowych i miejscach specjalizujących się w sprzedaży takich przedmiotów. Kto by pomyślał, że w 2021 ludzie będą sobie grozić pistoletem by móc kupić kolekcjonerskie gadżety przed innymi…