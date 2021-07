Koniec kryptowalutowego eldorado?

Ostatnie dwa miesiące to ciężki okres dla kryptowalut, Bitcoin stracił na wartości niemal 50%, a wraz z nim większość pozostałych popularnych walut takich jak choćby Ethereum. To o tyle istotne, że ta ostatnia w większości „kopana” jest na kartach graficznych i dopóki jej cena utrzymywała się wysoko to był to bardzo intratny biznes. Szczególnie jeśli ktoś miał dostęp do taniego prądu. Teraz opłacalność znacząco spadła, a w Chinach władze poszczególnych prowincji nawet zakazały kopania i to niemal natychmiast przełożyło się na ceny i dostępność kart graficznych.

Spójrzcie na dwa poniższe wykresy pochodzące z portalu Ceneo.pl i pokazujące ceny dwóch popularnych modeli kart graficznych z procesorami GeForce RTX 3070 i 3060. W maju wahania cenowe były jeszcze niewielkie, ale w czerwcu widać wyraźny spadek. W ciągu kilku tygodni ceny spadły dosłownie o kilka tysięcy złotych. W maju minimalna cena za kartę Gigabyte GeForce RTX 3070 8GB wynosiła nawet 7599 PLN, podczas gdy dzisiaj można ja kupić za 4899 PLN, a jeszcze kilka dni temu była nawet oferta za 4399 PLN. RTX 3060 potaniał podobnie, z około 4000 PLN jeszcze miesiąc temu do nieco poniżej 3000 PLN dzisiaj. To dotyczy praktycznie wszystkich kart dostępnych na rynku i wygląda na to, że to dopiero początek obniżek.