Kanały muzyczne na YouTube to przyszłość niszowej muzyki

Świetnym przykładem jest tu kanał Black Metal Promotion, na którym regularnie pojawiają się pełne wydawnictwa, często przed premierą, ale zawsze z pełnym „błogosławieństwem” muzyków. Dodatkowo dla całej sceny ten kanał staje się powoli podstawowym źródłem nowości muzycznych – choćby dlatego, że jeśli jest się jednym z zespołów stanowiących element tak zwanej sceny, po prostu wypada się na tym kanale znaleźć. Zgłębiłem temat, nie jest wcale tak łatwo. BMP podobno nie bierze pieniędzy za publikowanie u siebie materiałów, ale właściciel kanału sam ocenia podesłaną muzykę i publikuje ją tylko jeśli płyta przypadnie mu do gustu. Owszem, pojawiają się tam i słabsze albumy, jednak pewien poziom jest cały czas trzymany i jestem wręcz zdziwiony, że kanał nie zmonetyzował tych działań. No chyba, że wszyscy trwają w jednej wielkiej zmowie milczenia, biorąc jednak pod uwagę, że w tej muzyce i na tym poziomie nie ma w ogóle pieniędzy – wierzę, że to faktycznie może funkcjonować pro bono.

Takich kanałów jest przynajmniej kilka i z tego co widzę, cały czas rosną, wrzucają coraz więcej muzyki, a pewnie niektóre robią to również po uiszczeniu opłaty. Nie widzę w tym nic złego – skoro zespół ma pieniądze na promocję, to równie dobrze może je wydać w ten sposób. To zdecydowanie lepszy pomysł niż umieszczanie płyty na swoim własny kanale. Mechanizmy YouTube są nieubłagane i choć licznik subskrypcji nie ma przełożenia na późniejsze wyświetlenia filmów, to klip z dużego kanału ma nieporównywalnie większe szanse by wyświetlać się w polecanych materiałach, a co za tym idzie dotrzeć do większej grupy odbiorców.

Nie od dziś wiadomo, że sprzedaż płyt nie przynosi kokosów, to samo podziemie wydaje się sprzedawać albumy na CD w dość niskich cenach mocno konkurujących z półką płytową takiego na przykład Empiku. To też wciąż muzyka wykonywana przez hobbystów i nawet jeśli zespół gra koncerty, to muzycy szukają źródła podstawowego dochodu gdzieś indziej, mają normalne prace. Ale chcąc budować nazwę swojej kapeli, muszą docierać do jak największej grupy słuchaczy żeby później było dla kogo te koncerty grać. Doskonale więc rozumiem, że mimo sprzedawania fizycznych i cyfrowych wersji swoich płyt, nie mają żadnego problemu by udostępnić je w sieci całkowicie za darmo. Myślę, że zyskują na tym zdecydowanie więcej niż tracą, wiedząc jednocześnie że są w środowisku, które w przeciwieństwie do tak zwanego „mainstreamu” wciąż kupuje płyty na CD lub winylach.