Już 73% Polaków robi zakupy w internecie. Na topie newslettery i programy lojalnościowe

Już 73% Polaków deklaruje, że robi zakupy w internecie

Nagła zmiana codzienności zakupowej wymusiła na sklepach rozszerzenie swojej działalności o platformę online. Jeśli więc ktoś planował zmiany i pojawienie się w sieci, musiał to zrobić szybko i efektywnie, dbając jednocześnie, by skupić na sobie uwagę przyszłych klientów. Jednocześnie zaostrzyła się walka o nich, wiec firmy zaczęły skupiać się na działaniach marketingowych, w tym między innymi na analizie danych sprzedażowych, newsletterach i programach lojalnościowych. Wzrost zainteresowania tymi tematami w porównaniu do stycznia 2020 roku wyniósł 247 proc. w marcu, 486 proc. w kwietniu i 157 proc. pod koniec roku.

Dzięki analizie danych o naszych klientach i ich zachowaniach zakupowych poznajemy ich zainteresowania i potrzeby. To z kolei pozwala na kierowanie do nich precyzyjnej, spersonalizowanej komunikacji, co przekłada się na lepszy user experience i zwiększenie sprzedaży. Możemy oferować im dokładnie to, czego chcą i potrzebują, w tych kanałach komunikacji, z których korzystają. Dzięki takim działaniom możemy zarówno pozyskać nowych klientów, jak i zwiększyć zainteresowanie i lojalność dotychczasowych. W ostatnich latach coraz więcej firm działa w Internecie, zwiększa się konkurencja. Uważna analiza danych i opieranie się na niej w swoich działaniach marketingowych to niezbędne działanie i klucz do sukcesu.

– mówi Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender

Podobno jednym z bardziej skutecznych narzędzi marketingowych jest newsletter, który pozwala zbudować więź z klientem i pozostać z nim w stałym kontakcie. Jednocześnie klienci, którzy zdecydują się na zapisanie do takiego newslettera mogą liczyć na zniżki i promocje.

W marcu zainteresowanie Internautów hasłem „newsletter” wzrosło tylko o 128 proc. w stosunku do stycznia 2020, ale w kwietniu było to już 486 proc. Często wyszukiwano je w połączeniu ze słowami „zniżka”, „przecena”, „okazja” czy „rabat”, co może sugerować, że temat newsletterów cieszył się popularnością nie tylko wśród firm, ale również wśród konsumentów. Tym bardziej oznacza to, że warto zainteresować się tym narzędziem, by przyciągnąć uwagę obecnych oraz potencjalnych klientów.

– czytamy w informacji prasowej.

Wzrosło też zainteresowanie klientów programami lojalnościowymi, choć ma to związek przede wszystkim z sezonami zakupowymi, takimi jak Black Friday i Cyber Monday.

Płatności internetowe oraz popularniejsze

Wzrosło również zainteresowanie płatnościami internetowymi, takimi jak SkyCash, Blik, Apple Pay, Google Pay i PayPal. Pandemia nie wpłynęła znacząco na wzrost zainteresowania tymi tematami, ale rok do roku stają się one coraz popularniejsze.

źródło: informacja prasowa