Jeszcze parę miesięcy temu programistów brakowało, firmy prześcigały się w wysokości zarobków, by ściągnąć do siebie jak najlepszych. Komisja Europejska szacowała, że w 2020 roku zabraknie w naszym kraju 50 tysięcy specjalistów IT. Teraz niestety sytuacja uległa zmianie.

Jednak jako, że nie będzie ona trwała wiecznie, a popyt na programistów wcześniej czy później wróci, jedna z firm z branży IT postanowiła zadbać teraz o zwalnianych pracowników, udostępniając dwie platformy.

Piotr Nowosielski CEO portalu pracy dla polskich programistów – Just Join IT:

Obecna sytuacja sprawiła, że pożegnaliśmy w Just Join IT 11 świetnych ludzi, zmniejszając zespół z 56 do 45 osób. Wierzymy, że obowiązkiem pracodawców w tych trudnych czasach jest zrobić wszystko, aby pomóc każdej osobie, z którą musieli się rozstać, dlatego stworzyliśmy Just Join Select.

Just Join Select, to platforma, w której firmy mogą zarekomendować programistów innym lub zatrudnić tych rekomendowanych, a zwolnionych z różnych przyczyn, najczęściej z powodu panującego kryzysu.

Piotr Nowosielski:

W Just Join IT mamy dostęp do tysięcy firm IT, mogących się wzajemnie wspierać. Przede wszystkim jednak chcemy pomóc ludziom, którzy są w tej chwili bez pracy. Do tej pory rynek walczył o pracowników i w czasach kryzysu nic się nie zmienia – jako branża jesteśmy solidarni i dbamy o wszystkich specjalistów.

Druga platforma Just Join Live, prezentuje na swojej stronie, aktualizowaną na bieżąco liczbę firm z całej Polski i ich stan rekrutacji. Aktualnie znajduje się na niej 365 firm, które w większości rekrutują, niektóre czekają na rozwój wypadków, a nieliczne redukują zatrudnienie.

Źródło: Just Join IT.