Możemy też podłączyć nasz telefon do systemu, dzięki czemu na ekranie przed nami zobaczymy ekran naszego telefonu (mirror).

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w I3 Urban Suit jest też system głośników. Pasażer posiada odrębny zestaw, który jest tak skonfigurowany, aby wszystkie dźwięki czy muzyka docierały jedynie do pasażera. Kierowca, z którym jechałem twierdził, że nawet kiedy pasażer rozmawia przez system głośnomówiący (który oczywiście oferuje samochód) to kierowca praktycznie nic nie słyszy. Zresztą ma własny zestaw głośników i może słuchać muzyki niezależnie od pasażera.

Można się dziś zastanawiać nad sensownością samochodu dla jednego pasażera, nawet tak małego jak BMW I3 Urban Suite. Nie należy jednak interpretować tego pokazu wprost. BMW tak samo jak każdy innym producent aut myśli już dziś o tym co będzie, kiedy samochody autonomiczne staną się faktem. A czy nam się to podoba czy nie, w niedalekiej przyszłości wyjadą na ulicę. Jak wtedy będzie wyglądała rywalizacja między firmami samochodowymi, czy prędkość maksymalna będzie miała znaczenie, czy bardziej to, co oferuje samochód w środku, jakie będą kluczowe cechy samochodu? Na te pytania już dziś firmy motoryzacyjne starają się znaleźć odpowiedź.

Śmiem twierdzić, że przyszłość motoryzacji to komfort i technologie. Owszem, możemy z nostalgią ciągle wspominać silniki V8, których oczywiście większość rodaków nie posmakowała. Możemy też zastanowić się co nas jako pasażera będzie w przyszłości przekonywać do danej marki czy danego modelu.

Dziś firmy motoryzacyjne to tak naprawdę firmy technologicznie. Na targach CES rozmawiałem z szefem BMW odpowiedzialnym za samochody autonomiczne. W jego grupie pracuje ponad 2 tysiące osób, a to nie wszystko, bo są jeszcze poszczególne działy zajmujące się konkretnymi systemami. Mój rozmówca sam stwierdził, że BMW to firma technologiczna i w stu procentach się z nim zgadzam. Opracowując systemy bezpiecznej jazdy, komunikację między samochodami, przetwarzając olbrzymie ilości danych na serwerach i budując namiastki sztucznej inteligencji, jak najbardziej są firmą technologiczną

Podczas targów CES miałem też okazję posmakować, jak może wyglądać jazda autonomiczna w samochodzie takim jak BMW I3 Urban Suite. Jazda odbywała się na specjalnie przygotowanym placu z przeszkodami. Oczywiście nie była to w pełni autonomiczna przejażdżka, bo naiwnością byłoby twierdzić, że samochód nie ma zaprogramowanego choć w części toru jazdy. I mimo, iż zdawałem sobie z tego sprawę, to wrażenie jakie taki “autonomiczny spacer” na mnie zrobił było zaskakujące. Uczucie poruszającego się samochodu, którego nie prowadzimy jest nadal dla mnie dość futurystyczne. Do tego wszystkiego dochodzi ten prawie domowy fotel, lampka na biurku i możliwość oglądania ulubionych filmów czy seriali. Naprawdę chciałbym tak w przyszłości podróżować.

Co jeszcze można robić w samochodzie, który na przykład przez 5 godzin będzie nas wiózł do celu? Ja bym się na pewno zdrzemnął szczególnie, że bardzo lubię spać w podróży. Mówimy oczywiście o pełnym zaufaniu do autonomicznego samochodu, a to nawet po tym jak pojawią się na drogach, zapewne szybko nie nastąpi. Wracając jednak do spania. BMW również o takich rozwiązaniach zaczyna już myśleć. Na tegorocznych targach pokazali BMW X7 z systemem ZeroG Lounger. Nazwa dość tajemnicza, ale tak naprawdę chodzi o przedni fotel pasażera, który możemy wygodnie rozłożyć podczas jazdy do pozycji pozwalającej na spanie w samochodzie. Fotel możemy przechylić nawet do 60 stopni, pasy oczywiście dostosowują się do pozycji fotela. Rozwiązanie spełnia standardy bezpieczeństwa, zapewnione między innymi przez odpowiednią pozycję pasów czy kokonową poduszkę bezpieczeństwa. W komplecie pasażer dostaje też oczywiście możliwość oglądania filmów na ekranie, który dopasowuje się do pozycji fotela.