Jeździ równie dobrze, co wygląda. Hulajnoga elektryczna Overmax X-Roister 30

Scenariuszy użycia hulajnogi elektrycznej jest całe mnóstwo. Regularne dojazdy do pracy czy na uczelnię, treningi lub na spotkania ze znajomymi to pierwsze przykłady, jakie przychodzą do głowy. Są to pojazdy, których utrzymanie praktycznie nic nie kosztuje, a jedyne, o czym musimy pamiętać to naładowany przed wyruszeniem w trasę akumulator.

Zasięg w przypadku Overmax X-Roister 30 wynosi… do 30 km, więc nawet bardziej oddalone od siebie punkty pokonamy na jednym ładowaniu. Rozwijana maksymalna prędkość przez hulajnogę to 25 km/h, ale możemy wybrać jeden z 3 trybów pracy silnika, wśród których znalazły się dwa bardziej oszczędne z ograniczeniami do 6 km/h i 15 km/h. Z hulajnogi może korzystać osoba o maksymalnej masie 120 kg.

Szybki przegląd – specyfikacja Overmax X-Roister 30: