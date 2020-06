Planowane w tym celu inwestycje pozwolą dotrzeć do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godziny, ale przy okazji zyskają też sporo czasu na przejazdy podróżni przemieszczający się pociągami pomiędzy tymi miastami.

Na pierwszy ogień idzie szprycha nr 1, której ostateczny przebieg ogłosił wczoraj w Gdańsku wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Trasa Gdańsk-Warszawa to kluczowy ciąg kolejowy dla polskiego systemu transportowego. Dlatego dzisiaj ogłaszamy ostateczny przebieg tej trasy, która będzie budowana w ramach kolei dużych prędkości. Od Grudziądza do Gdańska poprowadzimy całkowicie nową trasę, dzięki czemu podróż z Gdańska do Warszawy skróci się do godziny i 45 minut.

Według pierwotnych założeń, widzicie je na powyższej mapie, którą dzieliłem się już z Wami, przy okazji ogłoszenia nowej siatki połączeń do CPK, połączenie z Warszawy do Gdańska miało przebiegać nowo wybudowaną trasą z Warszawy przez CPK do Płocka i Grudziądza, a stamtąd już dalej do Gdańska obecnymi, tylko zmodernizowanymi torami.

Wygrała jednak koncepcja budowy zupełnie nowej trasy dużych prędkości od Warszawy do Gdańska. Minister nie zdradził szczegółów, jak ma ona ma dokładnie przebiegać, ale analizując wcześniejszą mapkę i udostępnione wczoraj ostateczne czasy przejazdów, można przypuszczać, że do Grudziądza będzie ona tak samo wyglądać, tylko jak już wspomniał wiceminister, ta nowa trasa wydłuży się do samego Gdańska.

Trasa Gdańsk – Warszawa Gdynia – Warszawa Gdańsk – CPK Gdynia – CPK Aktualnie 02:47 03:14 – – Pierwotnie planowana 02:05 02:25 01:50 02:10 Finalnie 01:45 02:05 01:30 01:50



Pierwotna koncepcja z częściowo nową trasą i częściowo istniejącą pozwalałaby skrócić czas przejazdu z Gdańska do Warszawy z obecnych 2:47 do 2:05. Zupełnie nowa trasa dużych prędkości na całym odcinku skróci ten czas do jedynych 1:45, to szybciej niż samolotem (oczywiście zakładając godzinę w powietrzu, godzinę na lotnisku i dłuższe dojazdy na i z lotnisk niż do i z dworców PKP).

Z kolei z Gdańska do CPK dojedziemy w zaledwie 1:30, a uwzględniając znany już wcześniej czas przejazdu z CPK do Warszawy w 15 minut, można założyć, że nowa trasa będzie nadal przebiegać pomiędzy Grudziądzem a Warszawą według wcześniejszej koncepcji.

Wiceminister Marcin Horała:

Cieszę się, że trasa z mojej rodzinnej Gdyni do Słupska jest jednym z pierwszych realizowanych elementów Programu Kolejowego CPK. Mam nadzieję, że prace planistyczne i projektowe pójdą sprawnie i już na początku 2021 roku będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.

Jednak połączenia pomiędzy największymi miastami to nie wszystko, mamy jeszcze mieszkańców innych miejscowości, którzy to również sporo zyskają czasu na przejazd do stolicy czy CPK, dzięki modernizacji i nowym trasom kolejowym w tym regionie kraju.

Trasa Kwidzyn-Warszawa Malbork-Warszawa Tczew-Warszawa Słupsk-Warszawa Aktualnie 03:41 03:16 02:30 04:31 Finalnie 01:50 02:00 01:55 03:15

Na przykład, czas przejazdu z Kwidzyna do Warszawy skróci się aż o prawie dwie godziny, z 3:41 do 1:50. Ponad godzinę szybciej dojedziemy z Malborka i Słupska do stolicy, a z Tczewa nieco ponad 30 minut prędzej. Już teraz w tym regionie realizowanych jest 17 inwestycji PKP PLK za ok. 5,5 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.