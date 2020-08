To moim zdaniem trochę zaskakujący wynik. Po pierwsze producenci nie wpychają trzech czy czterech obiektywów bez powodu. Zawsze wydawało mi się, że to odpowiedź na oczekiwania klientów – z ankiety można jednak wywnioskować coś zupełnie innego. Choć z drugiej strony to są odpowiedzi bazujące na tym, co oferuje aktualnie rynek – więc może faktycznie. Jeden rewelacyjny aparat z takiego Pixel’a kontra jeden dobry i dwa takie sobie u konkurencji to raczej oczywisty wybór.

Sam nie chciałbym już smartfona bez szerokiego kąta i – tak między nami – zestaw dwóch obiektywów z iPhone 11 w zupełności mi wystarczy. Niby czasem brakuje tego zooma, ale jakość fotek robionych jedenastką w zupełności mi ten brak rekompensuje. Poza tym mam w testach tyle nowych smartfonów z różnych półek cenowych, że naprawdę ciężko mnie zaskoczyć jakością zdjęć niezależnie od tego ile aparatów producent umieścił na pleckach. I praktycznie zawsze najlepiej wypada główny, pozostałe często kompletnie nie są w stanie mu dorównać, w dodatku nie potrafią tak samo dobrać parametrów sceny, przez co zdjęcia wyglądają, jakby robił je inny smartfon.

Kamil Świtalski zwrócił jednak uwagę na jedną istotną kwestię, która w zasadzie wyklucza rezygnację producentów z dużej ilości soczewek. No bo jak zareklamować smartfon z jednym aparatem, skoro konkurencja na każdym kroku chwali się trzema/czterema – a za rok może i sześcioma?

A Wy co byście wybrali? Jeden świetny aparat, czy wszechstronną konfigurację z trzema obiektywami?

