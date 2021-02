Jaki sposób odblokowywania smartfona jest najlepszy?

Pamiętacie zwykle blokady komórki?

„ej, jak się odblokowuje Twój telefon?” – pewnie pamięć mnie już trochę zawodzi, ale z tego co kojarzę, w zależności od producenta, sposób odblokowywania telefonu był nieco inny. Łączyło je jednak jedno – chroniły jedynie przed przypadkowym wykonaniem rozmowy czy wysłaniem SMS-a kiedy komórka była w kieszeni, torbie czy plecaku. Na dobrą sprawę jedyną rozsądną blokadą był wtedy PIN, ale ten trzeba było wpisać dopiero po włączeniu wyłączonego smartfona. Pamiętam jak kiedyś znalazłem w metrze Nokię i szukałem sposobu by skontaktować się z właścicielem. Telefon miał jedynie zablokowany ekran, więc skoro się nie rozładował, nie miałem żadnych problemów z wejściem do książki adresowej i znalezieniem wpisów pokroju „mama”, „tata” czy „siostra”. Właśnie dzięki temu dodzwoniłem się do jednego z takich kontaktów, powiedziałem, że znalazłem telefon w metrze i umówiłem na odbiór. Dziś byłoby to niemożliwe i mówiąc szczerze nie wiem za bardzo co miałbym zrobić w podobnej sytuacji – chyba oddać do jakiegoś punktu na danej stacji metra lub na najbliższym komisariacie. Do telefonu bowiem dostać się już nie da.

Zmienił się też sposób korzystania z urządzenia. Kiedyś ktoś mógł po prostu nabić rozmowy na rachunku, dziś po odblokowaniu smartfona ma się dostęp do cudzych profili social media, ale – co gorsza – również do aplikacji bankowej. Tam oczywiście są dodatkowe zabezpieczenia, ale to wciąż duże ryzyko, choćby ze względu na płatności zbliżeniowe, które nie wymagają podawania kodu czy PINu przy odblokowanym ekranie. Dlatego warto pilnować, by telefon miał odpowiednie zabezpieczenia. Jakie? Jest ich kilka, choć bazą zawsze pozostaje dłuższy lub krótszy kod służący do odblokowania urządzenia jeśli czytniki biometryczne nie chcą działać.

Skaner linii papilarnych

Dziś chyba najpopularniejszy sposób odblokowywania smartfona. Szybki, skuteczny, choć sposobów na jego oszukanie jest kilka i pewnie sami widzieliście na YouTube przynajmniej jeden (ale nie wnikam dlaczego). Tu jednak skanery są różne – na pleckach, z boku w przycisku power i pod ekranem. Mega wygodna sprawa, szczególnie podczas noszenia maseczki. Kompletnie jednak nieskuteczna zimą kiedy nosicie rękawiczki, mamy więc plus i minus. Czy lubię? Tak, zdecydowanie, choć jako dodatek – o czym za chwilę.