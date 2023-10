Nie chcesz rozmawiać z Siri? Oto jak wyłączyć asystenta głosowego w iPhonie

Jak wyłączyć Siri w iPhonie?

Siri, jako wirtualny asystent głosowy od Apple, może być niezwykle przydatna do wykonywania codziennych zadań bez konieczności sięgania po smartfon. Niezależnie czy chodzi o ustawianie budzików, tłumaczenie fraz, wyszukiwanie miejsc czy sprawdzanie pogody, Siri jest gotowa, by ci pomóc. Oczywiście o ile znasz angielski, bo amerykański gigant najwyraźniej nadal uważa Polskę za niezbyt istotny punkt na mapie, jeśli chodzi o pełne wsparcie dla oferowanych usług.

Jeśli nie masz zamiaru komunikować się z Siri, usługę można wyłączyć. W tym artykule wyjaśnimy jak to zrobić. A jeśli chcesz dać szansę asystentce głosowej od Apple, mamy też kilka sposobów na lepsze dostosowanie funkcji do swoich potrzeb.

Po co wyłączać Siri?

Zanim zagłębimy się w proces wyłączania Siri, ważne jest zrozumienie, dlaczego w ogóle mielibyśmy to zrobić. Asystent głosowy ma wiele zastosowań, ale jest kilka powodów, dla których ludzie decydują się na jego wyłączenie:

Kwestie prywatności: Niektórzy użytkownicy mogą obawiać się ilości zebranych przez Siri danych. Wyłączenie Siri może ograniczyć udostępniane informacji firmie Apple. Niechciane aktywacje: Siri czasami aktywuje się przypadkowo, zwłaszcza kiedy w rozmowie używamy fraz, takich jak "Hej Siri" lub czegoś, co brzmi podobnie. Wyłączenie jej może zapobiec niechcianym aktywacjom. Czułość reakcji: Jeśli uważacie, że Siri jest zbyt wrażliwa i często aktywuje się bez powodu, wyłączenie jej może rozwiązać ten problem. Żywotność baterii: Używanie Siri może mieć niewielki wpływ na żywotność baterii. Wyłączenie jej może pomóc zaoszczędzić energię.

Jak wyłączyć Siri na iPhone

Jeśli korzystasz z systemu iOS 11 lub nowszego, proces wyłączania Siri jest prosty. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wyłączyć Siri na swoim iPhone:

Krok 1 : Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhone lub iPadzie.

: Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhone lub iPadzie. Krok 2 : Przewiń w dół do czwartej sekcji i wybierz "Siri i Wyszukiwanie."

: Przewiń w dół do czwartej sekcji i wybierz "Siri i Wyszukiwanie." Krok 3 : Na samej górze znajdziesz dwie opcje: "Przycisk boczny wywołuje Siri" oraz "Dostęp do Siri przy blokadzie". Wyłącz je.

: Na samej górze znajdziesz dwie opcje: "Przycisk boczny wywołuje Siri" oraz "Dostęp do Siri przy blokadzie". Wyłącz je. Krok 4: W sekcji "Reaguj na" wybierz opcję "Wył."

Ten proces całkowicie dezaktywuje Siri, uniemożliwiając jej reagowanie na komendy głosowe. Należy jednak zauważyć, że to nie wyłącza funkcji Dyktowania. Należy to zrobić osobno:

Krok 6: Przejdź do aplikacji Ustawienia.

Krok 7: Przewiń w dół do "Ogólne" i wybierz "Klawiatura."

Krok 8: Znajdź opcję "Włącz Dyktowanie" i wyłącz ją.

Korzystanie z Siri na iPhone

Jeśli zdecydujesz się zostawić Siri włączoną, ale chcesz ją skonfigurować lub używać bardziej efektywnie, oto kilka dodatkowych wskazówek:

Konfiguracja Siri

Jeśli chcecie skonfigurować Siri po raz pierwszy lub dostosować jej ustawienia, możesz to zrobić wg. poniższych wskazówek:

Aby aktywować Siri za pomocą głosu, przejdźcie do Ustawienia, stuknijcie w "Siri i Wyszukiwanie", wybierzcie "Reaguj na", a następnie wybierzcie "Hey Siri" lub "Siri" (w zależności od preferencji).

Aby aktywować Siri za pomocą przycisku, przejdźcie do Ustawienia, stuknijcie w "Siri i Wyszukiwanie" i włączcie "Przycisk boczny wywołuje Siri" (na iPhone z Face ID) lub "Początek wywołuje Siri" (na iPhone z przyciskiem Początek).

Korzystanie z Siri za pomocą poleceń głosowych

Po skonfigurowaniu Siri możesz zacząć używać poleceń głosowych. Wystarczy powiedzieć "Siri" lub "Hey Siri", a następnie zadać pytanie lub wydać polecenie. Na przykład możecie powiedzieć: "Hey Siri, what is the weather today?" lub "Siri, set timer for 5 minutes". Warto dodać, że możesz także aktywować Siri za pomocą obsługiwanych słuchawek AirPods.

Pisanie do Siri

Jeśli wolisz pisać swoje polecenia, zamiast używać głosu, możesz włączyć funkcję "Pisanie do Siri". Oto jak to zrobić:

Krok 1: Przejdź do Ustawienia.

Krok 2: Wybierz "Dostępność".

Krok 3: Stuknij w "Siri".

Krok 4: Włącz opcję "Napisz do Siri".