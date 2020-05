Czy za sprawą dobrze wybranej platformy inwestycyjnej stoi sukces inwestora? W pewnym stopniu na pewno. Wielokrotnie decyzje inwestorskie muszą być podejmowane w bardzo krótkim czasie. Dlatego tak ważne jest wybranie najlepszej i niezawodnej platformy inwestycyjnej, która będzie pomocnym narzędziem w pracy tradera na rynku Forex i CFD, akcji czy ETF-ów.

Obecnie na rynkach finansowych dostępnych jest bardzo wiele platform inwestycyjnych, a ich liczba stale się powiększa. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Z tego powodu zarówno początkujący, jak i doświadczony inwestor powinien wiedzieć jak wybrać najlepszą platformę inwestycyjną do handlu na rynku Forex i CFD. Jakie kwestie brać pod uwagę i czym się kierować.

Platforma inwestycyjna – czym właściwie jest?

Jak już wcześniej wspomniano, platforma inwestycyjna stanowi główne narzędzie, bez którego inwestor nie mógłby handlować na rynkach finansowych. Jest potrzebna każdemu inwestorowi bez względu na posiadane doświadczenie czy wiedzę. Dzięki platformie inwestycyjnej trader składa zlecenia, zawiera transakcje, dokonuje analizy wykresów, testuje swoje strategie oraz zarządza portfelem inwestycyjnym. Oczywiście to tylko niektóre z możliwości, jakie zapewnia platforma.

Często w środowisku traderów platformę inwestycyjną nazywa się platformą handlową, tradingową czy transakcyjną. W praktyce platforma do handlu na Forex i CFD jest oprogramowaniem na komputer lub urządzenia mobilne w formie aplikacji na telefon czy tablet, które udostępniają swoim klientom brokerzy. Zadaniem platformy transakcyjnej jest połączenie inwestora z rynkiem i umożliwienie mu handlu na różnych instrumentach finansowych, które broker posiada w ofercie. Brokerzy często korzystają ze wspólnych platform inwestycyjnych jak np. znana w tym środowisku MetaTrader 4. Jednak dobry broker idzie o krok dalej, proponując klientom autorskie rozwiązania jak xStation 5.

Niepodważalnym jest fakt, że wybór najlepszej platformy inwestycyjnej jest bardzo istotny z punktu widzenia tradera, który oczekuje, że sprosta ona jego oczekiwaniom i będzie działała sprawnie, szybko i niezawodnie. Najlepsza platforma inwestycyjna ma być narzędziem, które będzie pomocne w handlu.

Czemu wybór platformy inwestycyjnej jest tak ważny?

Nadal zastanawiasz się czemu wybór najlepszej platformy handlowej jest tak istotny? Otóż należy zdać sobie sprawę z tego, że dzięki platformie inwestycyjnej trader może handlować na rynku Forex i CFD, mając dostęp do różnych rynków i instrumentów finansowych. Użytkownik platformy transakcyjnej oferowanej przez XTB może korzystać z szerokiej gamy instrumentów, takich jak: CFD na pary walutowe, indeksy, surowce, akcje, ETF-y czy kryptowaluty. Ponadto klienci mogą kupić także akcje z całego świata czy też jednostki funduszy ETF, a wszystko dzięki jednej platformie inwestycyjnej.

Platforma to nie tylko dostęp do szerokiej oferty instrumentów, to także możliwość korzystania z funkcji, jakie ma wbudowane, czyli np. z narzędzi do analizy technicznej, zaawansowanego skanera akcji i ETF-ów czy chociażby kalendarza ekonomicznego.

Jeśli jesteś osobą początkującą to warto, żebyś pamiętał, że to właśnie wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej ma ułatwić Ci handel i wykonywanie transakcji. W szczególności osoby bez większego doświadczenia dopiero zaczynające potrzebują łatwego w obsłudze oprogramowania. Wiadomo, że sama platforma nie przyniesie sukcesu i oczekiwanych rezultatów, ale może być w tym pomocna. Początkujący trader może bowiem skorzystać z wiedzy i części edukacyjnej przygotowanej przez specjalistów tego rynku. Na początek dobrym rozwiązaniem i wyborem jest przetestowanie platformy na darmowym koncie demonstracyjnym, będącym odpowiednikiem konta realnego. Trader ma tam korzystne warunki do wypróbowania swoich możliwości handlowych na wirtualnych środkach, poznania funkcjonalności i interfejsu platformy.

Chcąc handlować na rynku Forex i CFD każdy z inwestorów musi zdecydować o wyborze najlepszej dla siebie platformy inwestycyjnej. Ważne, by dopasować ją do swoich potrzeb i indywidualnych oczekiwań. Źle dobrana platforma może być bardziej uciążliwa, niż nam się wydaje i skutecznie zniechęcić do handlu albo nie będzie odpowiednio pomocna.

Kryteria wyboru najlepszej platformy inwestycyjnej

Dobrze dobrana i dopasowana platforma inwestycyjna może wpływać na sukces inwestora na rynku Forex i CFD. Gdy wszystko działa dobrze i bez przeszkód to i praca jest łatwiejsza. Dlatego tak ważne jest by platforma inwestycyjna, była niezawodna, szybka, prosta w obsłudze, z dostępem do wielu rynków i instrumentów, z szeregiem zaawansowanych narzędzi i wskaźników, dostępem do edukacji i najświeższych wiadomości oraz działająca na urządzeniach mobilnych. O wyborze najlepszej platformy inwestycyjnej decydują nie tylko własne potrzeby, ale i wyżej wymienione kryteria. Ponadto, użytkownicy platform inwestycyjnych chcę mieć jak najniższe koszty. Poszukują więc platform z niskimi lub zerowymi opłatami za założenie i prowadzenie konta oraz najniższymi spreadami. Chcą mieć także możliwość wcześniejszego poznania i przetestowania platformy, a to daje konto demonstracyjne.

Zatem najistotniejszymi kryteriami dotyczącymi wyboru najlepszej platformy inwestycyjnej, którymi może kierować się inwestor, są:

szybkość i niezawodność w realizacji zleceń

zaawansowane narzędzia i wskaźniki

dostęp do najważniejszych i najświeższych wiadomości

powiadomienia o ciekawych okazjach inwestycyjnych

łatwa obsługa platformy

przyjazny interfejs

dostęp do wielu rynków i instrumentów finansowych

funkcjonalność platformy

dostęp do edukacji

dostęp na urządzeniach mobilnych

niskie koszty

wersja demonstracyjna konta

indywidualne preferencje

Tym wszystkim charakteryzuje się autorska platforma XTB – xStation 5.

Jaka jest najlepsza platforma inwestycyjna?

Najlepsza platforma inwestycyjna to ta, która będzie odpowiadała nam wyglądem, funkcjonalnością, sprosta naszym oczekiwaniom i będzie niezawodna. Ważne są tu nasze własne oczekiwania względem platformy i tego, co oferuje nam broker.

Najlepszą platformą będzie taka, gdzie klient ma dostęp do wielu instrumentów finansowych. Możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe oraz rynki jest bardzo atrakcyjna dla klientów, którzy poszukują możliwie rozbudowanej oferty i dywersyfikacji swojego portfela. Różnorodność oferowanych rynków i instrumentów daje większą swobodę wyboru i większe możliwości inwestycyjne.

Najlepsza platforma inwestycyjna będzie łatwa w obsłudze, czytelna i intuicyjna dla użytkownika. Musi być zaprojektowana, tak by nie sprawiać kłopotów w znalezieniu odpowiednich funkcji czy narzędzi. Powinna być dostępna w różnych językach, aby klient mógł z niej korzystać bez ograniczeń i z pełnym zrozumieniem.

Najlepsza platforma handlowa powinna zawierać przydatne rozwiązania, dzięki którym inwestor z łatwością będzie zawierał transakcje. Pomocne może okazać się przeglądanie kilku wykresów w tym samym czasie, różne konfiguracje transakcji, zmiany typów wykresów, możliwość kreślenia po nich, dostęp do najświeższych informacji i danych czy powiadomienia o okazjach inwestycyjnych.

Każdy inwestor chce mieć swoje inwestycje zawsze pod ręką. Taki niczym nieograniczony dostęp do platformy transakcyjnej zapewniają aplikacje mobilne dostępne na telefony komórkowe, tablety czy smartchwatche. Takie rozwiązanie sprawia, że klient ma możliwość handlu o każdej porze i w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Nie musi przesiadywać przed monitorem komputera, by być na bieżąco.

Najlepsze platformy można również testować w wersji demonstracyjnej. Taką możliwość daje również platforma xStation 5. Dzięki temu można sprawdzić się na rynku, poznać funkcjonalności i przydatność narzędzi w codziennym handlu. Przy okazji klient może zorientować się, czy platforma spełnia jego oczekiwania.

Platforma inwestycyjna a broker

Powierzając nasze pieniądze, powinniśmy wiedzieć kim jest nasz broker oferujący platformę do handlu (więcej informacji o wyborze brokera). Wybierając renomowaną, zaufaną i sprawdzoną firmę możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych środków.

Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czy broker jest podmiotem regulowanym w danym kraju i czy posiada odpowiednie licencje. Daje to pewnego rodzaju zabezpieczenie w razie nieporozumień i możliwość dochodzenia swoich praw.

Dodatkowym plusem jest posiadanie siedziby z biurem obsługi klienta w kraju, w którym oferowana jest platforma inwestycyjna. W razie pytań w tematach technicznych dotyczących platformy można skontaktować się z obsługą klienta, która udzieli pomocy i rozwieje wszelkie wątpliwości. Tak też funkcjonują biura XTB w Polsce, Europie i na świecie.

Nie bez znaczenia może okazać się staż firmy na rynku. Firmy z wieloletnią tradycją i ugruntowaną pozycją wzbudzają większe zaufanie wśród klientów i są częściej wybierane jako te pewniejsze. XTB posiada już ponad 15 lat doświadczenia na rynku, co tylko potwierdza pozycję firmy, jako lidera w branży.

Z platformą, a tym samym i brokerem związana jest oferta. Ważne, by zapoznać się nie tylko z oferowanymi rynkami i instrumentami finansowymi, ale i opłatami dotyczącymi konta inwestycyjnego. To, co zawsze interesuje najbardziej klientów to proponowane przez brokera spready, a następnie inne koszty jak te związane z założeniem i prowadzeniem rachunku. Im koszty są mniejsze tym oferta atrakcyjniejsza.

Dobrym rozwiązaniem jest, by broker udostępniał swoim klientom szkolenia i kursy z poziomu platformy. Jak wiadomo wiedzy nigdy nie za wiele – lepiej wiedzieć więcej. Brokerzy powinni dbać o swoich klientów poprzez zapewnienie im dostępu do najważniejszych informacji i komentarzy swoich specjalistów. W XTB od wielu lat kładziemy ogromny nacisk na edukację. Organizujemy zarówno webinaria, spotkania z klientami, jak i ogromne konferencje.

Propozycje popularnych platform inwestycyjnych na rynku Forex i CFD

Wszystkie platformy inwestycyjne służą do tego samego – dają inwestorom możliwość handlu na rynku. Różnią się od siebie wyglądem, obsługą czy wbudowanymi funkcjami. Brokerzy oferują zarówno swoje własne innowacyjne platformy, jak i te proponowane przez firmy zewnętrzne. Przyglądając się jednym i drugim, można znaleźć ich mocne i słabe strony.

Dla osób początkujących ważne jest, by platforma inwestycyjna była łatwa w obsłudze. Dzięki temu nie będą musieli poświęcać dużo czasu na jej poznawanie, a zajmą się handlem i zdobywaniem nowych umiejętności. Osoby doświadczone szukają w platformie nie tylko prostego działania, ale i bardziej rozbudowanych narzędzi. Tworzą oni często bardziej skomplikowane strategie i wymagają od oprogramowania znacznie więcej.

Jedną z popularniejszych platform inwestycyjnych na świecie jest MetaTrader 4. Nie jest to autorska platforma XTB. Nowoczesną i własną platformą inwestycyjną jest xStation 5, która znacznie różni się od MT4 zarówno wyglądem, jak i funkcjonalnością.

W ofercie XTB znajduje się zarówno MT4, jak i polecana przez wielu użytkowników xStation 5.

Platforma MetaTrader 4

MetaTrader 4 to znana wśród traderów platforma handlowa do inwestowania na rynku Forex i CFD. Jest stosunkowo łatwa w obsłudze i ma wieloletni staż na rynku. Ze specjalnych funkcji wbudowanych w platformę znajdziemy Expert Advisors, tester strategii czy narzędzia pomagające optymalizować strategie inwestycyjne. Platforma dostępna jest na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych, dając użytkownikowi stały dostęp do rynku.

Platforma xStation 5

xStation 5 to ciesząca się dużą popularnością wśród użytkowników autorska platforma inwestycyjna XTB. W 2016 roku została doceniona i nagrodzona jako „Najlepsza platforma transakcyjna”. Od pierwszego zalogowania klient ma dostęp do dużej ilości narzędzi, dzięki czemu platforma znajduje uznanie zarówno u profesjonalnych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Jej cechami charakterystycznymi jest łatwość w obsłudze, błyskawiczna realizacja zleceń oraz prosty i intuicyjny wygląd. Z poziomu jednej platformy klient ma dostęp do ponad 4000 instrumentów, w tym do kontraktów CFD na waluty, indeksy, towary, kryptowaluty, akcje i ETF-y z całego świata. Jest dostępna w dwóch wersjach: na komputer i urządzenia mobilne. Ma wbudowane zaawansowane wykresy, kalkulator inwestycyjny liczący od razu wynik transakcji, biorąc pod uwagę poziom zlecenia Stop Loss lub Take Profit, nominał transakcji oraz zlecenia z limitem, zapewnia dostęp do najświeższych wiadomości rynkowych oraz kalendarza makroekonomicznego, daje możliwość korzystania z sentymentu rynku i wielu skanerów akcji i ETF-ów.

Podsumowanie

XTB zapewnia dostęp do najlepszych i najczęściej używanych platform inwestycyjnych – klient może sam wybrać czy będzie to MT4, czy xStation 5. Jako podmiot regulowany, z dużym doświadczeniem na rynku oraz atrakcyjną ofertą wyróżnia się wśród innych. W swojej ofercie ma nie tylko kontrakty CFD na pary walutowe, indeksy, surowce, akcje, ETF-y czy kryptowaluty, ale także prawdziwe akcje czy jednostki funduszy ETF.

Wybierając najlepszą platformę inwestycyjną, trzeba pamiętać o swoich własnych oczekiwaniach i potrzebach. Najlepsza platforma transakcyjna stanowi pomocne narzędzie w osiągnięciu sukcesu na rynku, dlatego musi być dobrze dopasowana, funkcjonalna i niezawodna.